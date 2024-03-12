Midjourney забанила работников Stability AI после попытки похищения данных

В начале месяца сервис столкнулся с 24-часовым сбоем — якобы из-за «ботнет-активности» двух учетных записей, связанных с компанией-конкуренткой Stability AI.

2 марта Midjourney сообщила на своем сервере Discord о длительном сбое, за которым якобы стоит «ботнет-активность» Ботнет — компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными ботами — автономным программным обеспечением. Чаще всего бот в составе ботнета является программой, которая скрыто устанавливается на компьютере жертвы и позволяет злоумышленнику выполнять определенные действия с использованием ресурсов инфицированного компьютера. Обычно используются для противоправной деятельности — рассылки спама, перебора паролей на удаленной системе, атак на отказ в обслуживании, получения персональной информации о пользователях, кражи номеров кредитных карт и паролей доступа., вызванная работниками компании Stability AI (создателя нейросети Stable Diffusion):

«Кто-то из Stability AI пытался украсть все подсказки и пары изображений среди ночи в субботу», — цитирует заявление компании The Verge.

В итоге Midjourney заблокировала всем сотрудникам Stability AI использование ее сервиса «на неопределенный срок». Компания также вводит новую политику, которая запрещает использовать ее нейросеть сотрудникам любой компании, которая осуществляет «агрессивную автоматизацию» или вызывает сбои в работе службы.

Гендиректор Stability AI Эмад Мостак написал на X, что не поручал сотрудникам совершать подобные действия и сейчас исследует ситуацию. Он также добавил, что если сбой и был вызван сотрудниками Stability, то «был непреднамеренным и очевидно, это не DDoS-атака». Основатель Midjourney Дэвид Хольц написал Мостаку в той же теме, что отправил «некоторую информацию», чтобы помочь во внутреннем расследовании.

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