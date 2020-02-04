Микро-компьютеры Raspberry Pi получат поддержку графического драйвера Vulkan





Популярный микро-компьютер Raspberry Pi в скором времени получит поддержку открытого графического драйвера Vulkan. Об этом объявили в организации Raspberry Pi Foundation.

Vulkan является кросс-платформенным API, который должен обеспечивать улучшенную производительность графики независимо от того, на каком оборудовании он работает. Компании AMD, ARM, Intel и NVIDIA уже выпустили собственные версии драйверов с поддержкой этого API. Теперь же к их числу стремится присоединиться и Raspberry Pi Foundation. Как говорится в заявлении, API должен обеспечивать лучшее использование «современных графических процессоров и устранить типичные узкие места производительности в OpenGL, предоставляя разработчикам графики новые средства для достижения максимальной производительности аппаратного обеспечения». Тем самым, удастся сократить отставание микрокомпьютеров на одной плате Raspberry Pi от полноразмерных компьютеров.

Однако отмечается, что пока что разработка соответствующего драйвера находится на начальном этапе, потому до его полноценного внедрения может пройти ещё некоторое время. Несмотря на то, что первые усилия по внедрению поддержки Vulkan начали предприниматься ещё в 2018 году, фактическая разработка началась лишь в последние недели.

Источник: tomshardware