Минцифра частично перенесла личный кабинет избирателя с сайта ЦИК на сайт «Дія», сделав его частью кабинета гражданина (но он пока не работает)





Министерство цифровой трансформации (Минцифра) расширило электронный кабинет гражданина на сайте «Дія» отдельным разделом с профилем избирателя.

2 апреля 2020 года Минцифра вдобавок к приложению запустила сайт электронного правительства «Дія», задавшись целью объединить в одном месте все имеющиеся государственные сервисы, а также инструменты для бизнеса и населения. Его частью стал личный кабинет гражданина. Ранее там появились данные из реестров о бизнесе, недвижимости, транспортных средствах, земельных участках и цифровые версии документов из мобильного приложения «Дія». Теперь же в рамках очередного обновления появилась интеграция с реестром избирателей — данные о регистрации, избирательном адресе и адресе избирательной комиссии. По сути, Минцифра перенесла личный кабинет избирателя с сайта ЦИК на сайт «Дія», сделав его частью кабинета гражданина.

Проверить себя в списке избирателей, узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось — теперь все это можно будет сделать на сайте «Дія». Правда, когда мы попытались проверить, оказалось, что услуга по факту не работает — данные из реестра не подтягиваются. ¯_(ツ)_/¯

Сейчас Минцифра активно работает над созданием системы онлайн-голосования, планируя ее запуск к следующим президентским выборам.