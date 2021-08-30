



З 30 серпня Мінцифра проводить додатковий етап подання заявок на отримання інтернет-субвенції — це можна зробити до 10 вересня.

Мова йде про відомий проєкт «Інтернет-субвенція» — забезпечення сіл швидкісним інтернетом з використанням найсучаснішої технології оптоволоконних комунікацій. 9 червня Кабмін затвердив розподіл 483,8 млн гривень для 670 громад в рамках проєкту «Інтернет-субвенція», а наприкінці липня Мінцифра повідомила про початок проведення тендерів, щоб у підсумку під’єднати 11 тис. соцоб’єктів у 3 тис. селах високоякісним швидкісним інтернетом.

Нові заявки будуть профінансовані коштом нерозподіленого бюджету (16,2 млн грн) та залишками коштів, які не будуть використані громадами в межах поточних закупівель. Таким чином у громад, які не встигли зробити подати заявку в червні або ж зробили це з помилками, тепер з’явився другий шанс на отримання державного фінансування.

Головна умова участі у проєкті — це відсутність у селі оптичних мереж. Подати заявку на участь можна на сайті Дія. Після заповнення форми голові громади залишиться лише внести свої контактні дані та підписати заявку за допомогою електронного підпису. Детальна відеоінструкція, як це зробити — за посиланням.

Для розбудови мережі оптичного інтернету 670 територіальних громад отримали понад 483 млн гривень. Сьогодні вже 510 громад оголосили тендери, а 112 — завершили проведення закупівель. Наразі провайдери активно будують мережі для під’єднання сіл.

Раніше Мінцифра запустила спеціальний сайт з онлайн-дашбордом, який дозволяє в режимі реального часу відстежити заплановані тендери та детальну інформацію про кожну закупівлю.

Завдяки проєкту «Інтернет-субвенція» до оптичних мереж планується вперше під’єднати понад 3 тис. сіл, в яких перебувають понад 11 тис. соціальних об’єктів:

1,4 тис. шкіл та 1,2 тис. дитячих садочків;

2,9 тис. медичних закладів;

2,2 тис. бібліотек;

2,9 тис. будинків культури, сільських клубів;

350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів.

Наприкінці липня МОН та Мінцифра анонсували державну субвенцію на придбання понад 60 тис. комп’ютерів за мільярд гривень для освітньої сфери.