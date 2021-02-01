Мінцифра похвалилася, що цифрові паспорти в Дії вже приймають 10 міжнародних аеропортів (список)





Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) повідомило про чергове досягнення в частині розширення підтримки документів у додатку Дії — на цьому тижні кількість міжнародних аеропортів, які приймають електронні паспорти досягло десяти. Це стало можливо завдяки відповідним змінам в законодавстві.

Цифрові паспорти (ID-картка та закордонний паспорт) в мобільному застосунку Дія доступні понад 16 мільйонам українцям — їх можна використовувати для посвідчення особи при реєстрації на рейс.

Зараз Дію приймають 10 міжнародних аеропортів:

«Бориспіль»

«Київ»

«Одеса»

«Львів» імені Данила Галицького

«Харків»

«Запоріжжя»

«Миколаїв»

«Івано-Франківськ»

«Херсон»

«Дніпропетровськ»

Також документи в Дії можна використовувати для подорожей залізницею та автобусами компаній Автолюкс і Гюнсел, для отримання банківських послуг, включаючи віддалене відкриття рахунку та отримання поштових послуг.

Використовувати смартфон та цифрові паспорти в Дії для подорожей в інші країни як і раніше не можна.