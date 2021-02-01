Мінцифра похвалилася, що цифрові паспорти в Дії вже приймають 10 міжнародних аеропортів (список)
Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) повідомило про чергове досягнення в частині розширення підтримки документів у додатку Дії — на цьому тижні кількість міжнародних аеропортів, які приймають електронні паспорти досягло десяти. Це стало можливо завдяки відповідним змінам в законодавстві.
Цифрові паспорти (ID-картка та закордонний паспорт) в мобільному застосунку Дія доступні понад 16 мільйонам українцям — їх можна використовувати для посвідчення особи при реєстрації на рейс.
Зараз Дію приймають 10 міжнародних аеропортів:
- «Бориспіль»
- «Київ»
- «Одеса»
- «Львів» імені Данила Галицького
- «Харків»
- «Запоріжжя»
- «Миколаїв»
- «Івано-Франківськ»
- «Херсон»
- «Дніпропетровськ»
Також документи в Дії можна використовувати для подорожей залізницею та автобусами компаній Автолюкс і Гюнсел, для отримання банківських послуг, включаючи віддалене відкриття рахунку та отримання поштових послуг.
Використовувати смартфон та цифрові паспорти в Дії для подорожей в інші країни як і раніше не можна.