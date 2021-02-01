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Мінцифра похвалилася, що цифрові паспорти в Дії вже приймають 10 міжнародних аеропортів (список)

Мінцифра похвалилася, що цифрові паспорти в Дії вже приймають 10 міжнародних аеропортів (список)

Мінцифра похвалилася, що цифрові паспорти в Дії вже приймають 10 міжнародних аеропортів (список)


Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра) повідомило про чергове досягнення в частині розширення підтримки документів у додатку Дії — на цьому тижні кількість міжнародних аеропортів, які приймають електронні паспорти досягло десяти. Це стало можливо завдяки відповідним змінам в законодавстві.

Цифрові паспорти (ID-картка та закордонний паспорт) в мобільному застосунку Дія доступні понад 16 мільйонам українцям — їх можна використовувати для посвідчення особи при реєстрації на рейс.

Зараз Дію приймають 10 міжнародних аеропортів:

  • «Бориспіль»
  • «Київ»
  • «Одеса»
  • «Львів» імені Данила Галицького
  • «Харків»
  • «Запоріжжя»
  • «Миколаїв»
  • «Івано-Франківськ»
  • «Херсон»
  • «Дніпропетровськ»

Також документи в Дії можна використовувати для подорожей залізницею та автобусами компаній Автолюкс і Гюнсел, для отримання банківських послуг, включаючи віддалене відкриття рахунку та отримання поштових послуг.

Використовувати смартфон та цифрові паспорти в Дії для подорожей в інші країни як і раніше не можна.

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