Госпогранслужба и Укрзалізниця: Электронные паспорта в приложении «Дія» можно будет использовать при посадке в поезд, но пересекать с их помощью границу нельзя





Электронный паспорт в приложении «Дія» во многих случаях позволяет заменить пластиковый оригинал, однако есть и исключения, о которых стоит знать и учитывать при планировании поездок. К примеру, Укрзалізниця заявила, что пассажиры поездов смогут показывать проводникам при посадке цифровые паспорта, а Госпогранслужба опровергла информацию, что электронных документов будет достаточно для пересечения границы.

Укрзалізниця напомнила, что при посадке в поезд пассажир должен иметь билет и документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение водителя, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу и другие документы, предусмотренные правилами.

При наличии приложения «Дія» пассажир сможет продемонстрировать проводнику электронный паспорт (ID-карту), биометрический загранпаспорт или удостоверение водителя. Цифровой документ не будет считаться действительным при отсутствии фото, наличии технических проблем или устаревшей дате обновления документа — в этих случаях пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность. Также недопустимо использовать скриншот приложения «Дія».

В свою очередь Госпогранслужба сообщила, что ряд новостных ресурсов распространил неверные сведения о возможности пересечения гражданами Украины государственной границы с помощью электронных паспортов. Правительство действительно приняло Постановление «О реализации экспериментального проекта по применению отражения в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины в форме карточки, и отражение в электронном виде информации, содержащейся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу» от 15 апреля 2020 г. № 278.

Согласно данному постановлению электронные паспорта в «Дія» являются цифровыми аналогами бумажных документов. Особую актуальность данная норма вступает в условиях карантина, поскольку цифровые паспорта можно использовать как удостоверение личности на случай остановки гражданина сотрудниками Национальной полиции, а также для получения почтовых услуг и т.п. Однако ни один из пунктов порядка применения, определенных постановлением, не предусматривает возможности предъявления е-паспорта для выезда за границу собственно при пересечении государственной границы и прохождения процедур оформления.

Так что на сегодня граждане Украины могут пересекать государственную границу Украины только при наличии необходимых паспортных документов, в т.ч. паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины, определенных законодательством Украины, регламентирующим оформление лиц на границе.

Напомним, что официальная презентация новых электронных услуг в рамках мобильного приложения «Дія» состоялась 24 апреля 2020 года. Спустя всего две недели Минцифры обвинили в масштабной утечке 26 млн водительских удостоверений украинцев, хотя разработчики приложения отрицали саму возможность такой утечки со своей стороны.

Источник: Укрзалізниця, Госпогранслужба