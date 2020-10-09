«Укрпошта» теперь тоже принимает цифровой паспорт из «Дія» при выдаче посылок

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В начале текущей недели мы рассказали о том, что компания «Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг. Теперь об аналогичной функциональности заявила «Укрпошта», соответствующее объявление опубликовало Минцифры.

Итак, «Укрпошта» принимает цифровой внутренний (ID-карту) и заграничный биометрический паспорт гражданина Украины, при этом от клиента требуется обновить приложение до актуальной версии «Дія 2.0».

При получении посылки в отделениях Укрпошты следует сообщить оператору о желании провести идентификацию с помощью цифровых документов. Оператор в почтовом отделении отсканирует штрихкод паспорта, после чего «Дія» передаст соответствующие данные в систему «Укрпошты».

Таким образом с помощью «Дія 2.0» можно получить: внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки); внутренние страховые отправления без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox); международные страховые отправления без таможенных начислений и после уплаты.

Напомним, что в понедельник Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія 2.0» («Держава в смартфоні»), включая цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП), справку переселенца, свидетельство о рождении ребенка, электронную прописку в паспортах и свидетельстве о рождении.

Источник: Минцифры