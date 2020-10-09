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«Укрпошта» теперь тоже принимает цифровой паспорт из «Дія» при выдаче посылок

«Укрпошта» теперь тоже принимает цифровой паспорт из «Дія» при выдаче посылок

«Укрпошта» теперь тоже принимает цифровой паспорт из «Дія» при выдаче посылок


В начале текущей недели мы рассказали о том, что компания «Нова пошта» начала принимать приложение «Дія» для идентификации клиентов при оказании услуг. Теперь об аналогичной функциональности заявила «Укрпошта», соответствующее объявление опубликовало Минцифры.

Итак, «Укрпошта» принимает цифровой внутренний (ID-карту) и заграничный биометрический паспорт гражданина Украины, при этом от клиента требуется обновить приложение до актуальной версии «Дія 2.0».

При получении посылки в отделениях Укрпошты следует сообщить оператору о желании провести идентификацию с помощью цифровых документов. Оператор в почтовом отделении отсканирует штрихкод паспорта, после чего «Дія» передаст соответствующие данные в систему «Укрпошты».

Таким образом с помощью «Дія 2.0» можно получить: внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки); внутренние страховые отправления без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox); международные страховые отправления без таможенных начислений и после уплаты.

Напомним, что в понедельник Министерство цифровой трансформации Украины провело первое крупное онлайн-мероприятие в серии Diia Summit со множеством анонсов новых цифровых продуктов в рамках проекта «Дія 2.0» («Держава в смартфоні»), включая цифровой номер налогоплательщика (РНОКПП), справку переселенца, свидетельство о рождении ребенка, электронную прописку в паспортах и свидетельстве о рождении.

Источник: Минцифры

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