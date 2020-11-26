НБУ: С 1 декабря украинские банки смогут принимать цифровые паспорта из приложения «Дія» во время кассовых операций

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Национальный банк Украины сообщил, что «осовременил» ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний. Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 23 ноября 2020 года №148 «Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине», которое вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

В частности, с начала декабря при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя украинские банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія», в порядке, определенном нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга.

Также упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежеспособности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент может предоставить контактную информацию в виде номера телефона и/или адреса электронной почты.

На инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

По мнению представителей НБУ, такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных купюр и монет национальной валюты, находящихся в обращении.

Напомним, что в октябре принимать цифровые паспорта из приложения «Дія» стали украинские компании доставки «Нова пошта» и «Укрпошта».

Источник: НБУ