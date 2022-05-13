Минцифра предлагает малому бизнесу гранты 4000 евро — заявку можно подать на сайте «Дія» [Как получить и условия]

Министерство цифровой трансформации Украины запускает грантовую программу в поддержку бизнеса во время войны — она ​​рассчитана на поддержку 300 предприятий микро- и малых предприятий, которые могут подаваться на получение микрогрантов стоимостью 125 000 грн (4000 евро). Заявку можно подать с сегодняшнего дня на портале «Дія».

Подать заявку на микрогранты могут предприятия, которые:

зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях;

временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.

Подать заявку можно на портале «Дія» по ссылке.

Фонд создан программой EU4Business совместно с Минцифрой, Минэкономики и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта. Гранты стали доступны благодаря финансированию Европейским Союзом и правительством Германии через программу технической поддержки EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП, которую в Украине реализует немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH.