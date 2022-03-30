Google выделил $5 млн грантов для поддержки украинских стартапов [Условия и критерии]

Google сообщил о создании специального фонда поддержки стартапов в Украине. Это предполагает новая инициатива под названием Google for Startups Ukraine Support Fund. На создание фонда Google выделите 5 миллионов долларов, а сам фонд возьмет на себя распределение грантов среди украинского бизнеса в течение 2022 года.

С начала войны Google активно помогает Украине — преимущественно усилия компании направлены на поддержку беженцев и борьбу с пропагандой и фейками. 29 марта CEO Google Сундар Пичаи встретился с несколькими украинскими предпринимателями в кампусе для стартапов в Варшаве (Google for Startups Campus), чтобы выяснить, как на практике помочь сообществу стартапов. По итогам встречи было принято решение о создании специального фонда поддержки украинских стартапов. Для украинского бизнеса это шанс получить финансирование приняв участие в грантовой программе. К тому же, денежная поддержка — лишь один из пунктов.

Детали программы

Фонд поддержки украинских стартапов от Google в размере 5 миллионов долларов выделит помощь примерно 50 компаниям, основанным в Украине, в течение 2022 года. Дополнительно на каждый стартап будет выделен Google Cloud. Также стартапы получат поддержку менеджеров Google. Фонд будет управляться Huge Thing.

«Эти финансовые инвестиции без участия в капитале и практическая поддержка призваны помочь украинским предпринимателям поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свою общину и строить фундамент для послевоенного экономического восстановления». из заявления Google

Условия и критерии

Google уже начала принимать заявки на сайте программы по следующей онлайн-форме. Подаваться могут все стартапы, соответствующие следующим критериям:

Также на сайте Google for Startups Ukraine Support Fund есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы, касающиеся инициативы.

Другая помощь Google для украинского бизнеса

Кроме того, Google пригласила украинские стартапы воспользоваться пространством кампуса Google for Startups Campus в Варшаве как временный офис. Первые несколько стартапов, которыми руководят преимущественно покинувшие страну женщины, уже работают с кампуса. Какие именно, не уточняется.

Ранее сотрудники Google выделили более 35 миллионов долларов на финансирование и поддержку в натуральной форме. Это включает поддержку организаций, ориентированных на людей в Украине, таких как «Нова Україна» и Fight for Right, а также некоммерческих организаций, поддерживающих беженцев в приграничных странах, таких как Польский центр международной помощи, Венгерская межцерковная помощь, Румынский Красный Крест и People in Need в Словакии. Дополнительно Google анонсировала новый грант для беженцев с ограниченными возможностями, а также грант Google.org Fellowship в Tech to the Rescue, молодой польской некоммерческой организации, которая объединяет технологические компании и экспертов-волонтеров с организациями гуманитарной помощи, чтобы помочь в решении технических потребностей. Команда Google.org Fellows будет работать на безвозмездной основе, чтобы помочь создать и расширить свою платформу и усилия.

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Украина всегда отличалась среди других сильной и активной экосистемой стартапов. С начала 2021 года 126 украинских стартапов с примерно 2000 смогли привлечь венчурное финансирование. Украина держится и побеждает в войне, а подобные инициативы критически необходимы, чтобы добиться успеха и создать технологии, которые сейчас нужны нашей стране. После победы регион начнет восстанавливаться, а стартапы и технологические компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, их дома.