Минцифры продолжает ускорять развитие мобильного интернета — теперь ведомство собирает отзывы по всей Украине

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Около двух недель назад Министерство цифровой трансформации (Минцифры), которое, в числе прочего, усиленно работает над улучшением качества мобильного интернета запустило очередную инициативу — ведомство попросило общественность сообщать о проблемных местах, где мобильный интернет работает плохо или не работает совсем, чтобы вместе с операторами улучшить покрытие. Изначально этот эксперимент был ограничен только Киевом, а сегодня команда Diia Company Минцифры сообщила о расширении на всю Украину.

Схема осталась прежней — Минцифры собирает данные посредством… обсуждения в мессенджере Telegram. Собственно, соответствующая ветка комментариев находится по следующему адресу. В ответах пользователей просят указывать следующие данные:

город и область;

мобильного оператора;

улицу, номер дома или расстояние до определенного места, где «не ловит».

На момент написания этой новости в комментариях под «опросом» насчитывается уже более 530 сообщений о проблемных участках с плохим интернетом.

В Минцифры отдельно подчеркнули, что на сегодняшний день более 16,2 тыс. населенных пунктов в Украине подключены к качественному высокоскоростному интернету 4G. Насколько эффективной окажется данная инициатива и сдержат ли в Минцифре обещание, время покажет.

В то же время очевидно, что здесь все будет зависеть от операторов, которые уже в этом месяце должны приступить к расширению покрытия сетей 4G LTE за счет развертывания технологии связи четвертого поколения в диапазонах 800-900 МГц.

Напомним, НКРСИ рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году). В то же время Мининфраструктуры планирует к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.

Источник: Дія Telegram