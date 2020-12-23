Мінцифра та Держспецзв’язку впроваджують систему моніторингу кіберінцидентів — вона покликана підвищити кібербезпеку об’єктів критичної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів





Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня схвалив постанову, яка регулює створення умов для забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Документ передбачає впровадження підсистеми збору телеметрії інформаційно-телекомунікаційних систем (активних сенсорів).

Влітку Мінціфра розпочала активну фазу реформи кібербезпеки, яка передбачає, поміж іншого, розвиток ефективного і сучасного національного кіберцентру, а також заміну сертифіката безпеки КСЗІ Держспецзв’язку та інших застарілих стандартів безпеки 90-х. На їх місці мають з’явитися сучасні рішення, які забезпечать належний захист державної IT-інфраструктури та реєстрів. Судячи з усього, система моніторингу кіберінцидентів — перший крок в рамках реформи кібербезпеки.

В рамках прийнятого сьогодні рішення уряд затвердив порядок функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, та призначив відповідальним за роботу системи Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку

Як пояснили в Держспецзв’язку, система кіберзахисту збиратиме телеметричні дані з інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, та виявлятиме вразливості в них. Це дозволить оперативно протидіяти кіберзагрозам.

В липні США погодили для України міжнародну технічну допомогу на розвиток кібербезпеки у розмірі 38 мільйонів доларів, а бенефіціаром проєкту стала Мінцифра.