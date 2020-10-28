Минцифры: В 2020 году на портале «Дія» было зарегистрировано более 50 тыс. ФЛП

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Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, на протяжении 2020 года через онлайн-сервис «Дія» было зарегистрировано более 50 тыс. новых физических лиц – предпринимателей (ФЛП).

«Минцифра плодотворно сотрудничает с Государственной налоговой службой. Вместе мы смогли запустить и перезапустить онлайн-услуги для ФЛП и ООО. На сегодня в Украине доступна быстрая регистрация бизнеса — за 15 минут можно открыть ФЛП на портале «Дія», не выходя из дома. Более 50 тысяч ФЛП в 2020 году уже открыто онлайн», — заявил министр.

Для сравнения, с апреля по июнь 2020 года на сайте «Дія» через онлайн-систему было зарегистрировано 16,1 тыс. ФЛП. Таким образом, за лето и половину осени на портале «Дія» были дополнительно зарегистрированы примерно 34 тыс. новых ФЛП.

Во время совместного брифинга Минцифры и Государственной налоговой службы, который носил название «Новые цифровые возможности для бизнеса в Украине», государственные чиновники поделились и другими достижениями в сфере онлайн-услуг для бизнеса:

Бизнес активно переходит в онлайн. Год назад только 4-6% частных предпринимателей в Украине проходили регистрацию через онлайн-сервис. Сейчас эта цифра составляет 50%.

За полгода существования услуги создания и закрытия ФЛП онлайн ею успешно воспользовались более 130 тыс. раз. Благодаря порталу «Дія» в 2020 году было открыто более 50 тыс. ФОП.

Открыть ФЛП на портале можно за 15 минут, а ООО – до 30 минут.

На портале «Дія» доступна революционная услуга для регистрации ООО. Отмечается, что Министерство цифровой трансформации существенно упростило процедуру. И теперь вместо 88 полей в заявлении осталось только 46. Вместо 20 часов на оформление документов теперь справиться с регистрацией можно менее, чем за 30 минут, доверившись подаче заявления онлайн.

92% украинцев довольны сервисом на портале «Дія».

Сегодня экономия благодаря регистрации бизнеса онлайн составляет 17 млн ​​грн в год. Потенциально Украина может экономить до 255 млн грн в год.

Минцифры продолжает развивать проект «Дія.Бізнес». На платформе уже доступно 39 видов бесплатных консультаций по любому вопросу, который касается открытия и ведения бизнеса. Бесплатные консультации можно получить в оффлайн-центре «Дія.Бізнес» в Харькове. Вскоре такая же возможность будет запущена и в Николаеве. Впоследствии такие центры будут открыты по всей Украине.

Источник: Минцифры