Минфин предлагает ограничить беспошлинный ввоз покупок из иностранных интернет-магазинов до 3 в месяц

Государственные мужи всячески пытаются оградить украинцев от покупок на иностранных интернет-площадках. Ранее предпринимались попытки уменьшить сумму беспошлинного ввоза или практически заблокировать возможность почтовой доставки продукции определённых производителей. На этот раз чиновники пошли иным путём.

Так, для детенизации рынка почтовых пересылок Министерство финансов разработало отдельный законопроект, который в скором времени планируется представить общественности и рынку. И хоть финальная редакция документа пока находится на рассмотрении Кабмина, Минфин уже озвучил основные тезисы своего законопроекта.

На сегодняшний день государство позволяет украинцам заказывать за границей без дополнительных налоговых платежей товаров на сумму не более €150. Лимит, вокруг которого разгоралось немало скандалов, трогать не стали. Зато чиновники предложили ограничить количество таких беспошлинных покупок тремя в месяц. То есть, уже за четвертую посылку в месяц с Aliexpress и других заграничных магазинов придется заплатить налог в 20%. А чтобы ничего не упустить, при фискальной службе будет создана специальная информационная система. Она станет отслеживать, сколько покупок сделал тот или иной получатель.

Идентификацией получателей займется таможня или почтовая служба. Вот только как именно сличать данные — пока не решили. Проверку могут делать по паспорту или идентификационному коду, поскольку данные паспорта могут меняться. Какой вариант выберут чиновники, будет ясно в финальном проекте закона.

Проект также позволит раз в месяц ввозить товары ручной кладью или багажом без налогообложения на сумму до €300. Но лишь при условии, что путешественник находился за пределами Украины не меньше суток, а также в случае, если такие кустарные импортные операции он осуществляет не чаще одного раза в 5 дней. Если же не соблюдать правило «24 часов», в силу вступает другое ограничение: ежедневно можно будет ввозить без уплаты налогов товара не более чем на €50.

Вместе с тем, хоть досматривать посылки таможенники имеют право без ограничений, нынешнего числа работников таможенных органов хватит на осмотр не более 5% отправлений. А для почтовых и экспресс-посылок этот процент и того меньше, говорят эксперты. Так что, досматривать посылки вряд ли станут чаще.

Впрочем, не исключено, что при поступлении оперативной информации от «доброжелателей», например, о крупной партии смартфонов, посылки будут просто разворачивать обратно. Да и скорость доставки заказов может пострадать.

«Законодательно действия таможни будут одинаковы, что до, что после такого законопроекта. Изменится только скорость работы — теперь каждую посылку придется проверять: сколько раз до этого завозил получатель и не перешел ли он разрешенный лимит. Это приведет к тому, что получатели будут неделями ждать таможенного оформления», — отметил президент Укр-Китай Комуникейшн Вячеслав Лысенко.

В Минфине уверяют, что контроль количества посылок будут осуществлять не на самой границе, чтобы не создавать очереди и задержки, а уже на территории страны — курьерскими службами через запрос в ГФС.

Чиновники утверждают, что нововведение не должно затронуть обычных граждан, отмечая, что трех покупок в месяц «для личных нужд» должно хватить всем. А ежедневным ввозом товаров без уплаты НДС и пошлины пользуются преимущественно серые импортеры с целью получения сверхприбыли.

К слову, согласно исследованию, проведенному компанией GfK, украинцы получают из-за рубежа в среднем 10-13 посылок в год. Средняя стоимость заказа при этом составляет всего 1292 грн. То есть, установленный лимит значительно превышает реальное потребление. А злоупотребления со стороны серых импортеров ежегодно лишают казну миллиардов гривен. Следовательно, ожидается, что повышение прозрачности импорта товаров в Украину создаст положительные условия для вывода очень большого количества импортных товаров из тени, что позволит наполнить бюджет за счет уплаты таможенных платежей.

Юристы уверяют, что идея хоть и хорошая, но остается вопрос ее имплементации и исключения коррупционных моментов со стороны ГФС.

«Во время недавнего снижения порога налогообложения товаров, доставляемых из-за рубежа, так же существовало мнение, что это отразится на покупателях дорогостоящих товаров и представителях малого бизнеса, которые ввозят товары небольшими партиями, но это только повлекло за собой введение схем по дроблению партий ввозимых товаров недобросовестными предпринимателями без уплаты обязательных налоговых платежей», — заметила юрист ЮФ «Мисечко и Партнеры» Юлия Демиденко.

Уже сейчас эксперты видят возможные пути обхода законодательной инициативы Минфина. Например, ничего не мешает указывать получателями разных лиц. Чтобы не выходить за обозначенные лимиты, посылки будут получать разные люди по разным документам.

Реализовать эту нехитрую схему в случае с более-менее крупными магазинами, которые завозят товар в виде «посылок», будет куда сложнее. Хотя и они находят способы обойти все ограничения.

«Многие магазины провозят свои партии товаров в «серую», но при этом сильно лоббируют этот закон, чтобы люди не дай, бог не оказывали им конкуренции. Хотя на данный момент люди действуют в пределах законодательства, а магазины — нет», — говорит Вячеслав Лысенко.

В целом же, как показало исследование GfK, покупки на украинских сайтах с доставкой из-за рубежа достигла 7% от всех онлайн покупок. По сути, это маркетплейсы украинских площадок, когда доставка товара производится с европейских складов под норму беспошлинного ввоза.

«И мы видим, что доля таких продаж стремительно растет», — говорит директор Института социально-экономической трансформации, эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский.

Источник: ubr