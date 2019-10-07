Минг-Чи Куо: выпуск iPhone SE 2 поможет Apple нарастить поставки смартфонов в первом квартале 2020 года





Аналитик TF International Минг-Чи Куо, который очень часто бывает точным в своих прогнозах относительно планов Apple по выпуску аппаратных устройств. На этот раз он опубликовал отчёт с прогнозным объёмом поставок смартфонов iPhone для первого квартала 2020 года.

Аналитик считает, что в первом квартале 2020 года компания Apple сможет нарастить объёмы продаж смартфонов примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом нынешнего года. Причиной тому станет высокий спрос на iPhone 11, а также появление в продаже модели iPhone SE 2. Как ожидается, эта модель появится на рынке в начале 2020 года. В предыдущем отчете Куо сказал, что новый iPhone SE 2 будет напоминать iPhone 8 по внешнему дизайну, но будет иметь обновленные внутренние компоненты, такие как процессор A13.

Что касается четвёртого квартала 2019года, то совокупные поставки iPhone 11 и iPhone 11 Pro составят от 70 до 75 млн устройств. Этот показатель мог бы быть и выше, если бы не ограничения поставок. По мнению аналитика, Apple увеличила объёмы заказов у некоторых своих поставщиков, чтобы полностью удовлетворить высокий спрос на свои новые смартфоны. Однако это увеличение поставок отразится уже на продажах смартфонов в первом квартале 2020 года.

Минг-Чи Куо ожидает, что Apple выпустит около 40 млн единиц iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max до начала нового года. Это число ниже, чем 43 млн проданных устройств iPhone XS и iPhone XS Max. Отчасти это связано с ограничениями поставок в канале (наблюдаются 2-3-недельные задержки с доставкой) iPhone 11 Pro.

Вместе с тем, объёмы поставок iPhone 11 составят около 37-40 мл единиц. Это больше прошлогоднего результата iPhone XR за аналогичный период времени (25 млн). Это обусловлено как повышенным потребительским спросом из-за доступной цены, так и более ранними продажами (iPhone XR поступил в продажу в октябре).

Источник: 9to5mac