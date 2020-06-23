Мининфраструктуры, Минцифры, НКРСИ и Укравтодор подписали меморандум о создании в Украине «умных дорог»

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На днях ряд украинских министерств и профильных ассоциаций подписали меморандум о сотрудничестве в вопросе создания в Украине «умных дорог»

В частности, соглашение о сотрудничестве в сфере развития широкополосного доступа к сети Интернет на объектах транспортной инфраструктуры подписало Министерство инфраструктуры Украины в лице Министра Владислава Криклия, Министерство цифровой трансформации Украины в лице заместителя Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александра Шелеста, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в лице Александра Кубракова, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Украинская ассоциация операторов связи «Телас», Интернет Ассоциация Украины и Ассоциация «Телекоммуникационная палата Украины».

«Внедрение сети «умных дорог» — это будущее транспортной отрасли. И первое, что необходимо для реализации этой задачи — это, конечно, качественная связь, которая будет проходить вдоль автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Поэтому мы хотим, чтобы во время капитального ремонта этих дорог одним из требований к заказчику было развитие необходимой инфраструктуры для проведения кабельной линии электросвязи, чтобы был широкополосный доступ к интернету. Это позволит внедрять интеллектуальные транспортные системы, которые очень важны для повышения безопасности на транспорте и предотвращения возможных ДТП, мониторинга движения и эффективного управления транспортными потоками», — отметил Владислав Криклий.

В соответствии с Меморандумом, все его стороны будут осуществлять сотрудничество по направлению внедрения интеллектуальных транспортных систем и их обустройства на автомобильных дорогах Украины общего пользования государственного значения. В частности, при осуществлении закупок работ по капитальному ремонту этих дорог Укравтодор будет обеспечивать включение требований, направленных на развитие широкополосного доступа в интернет, а также развития инфраструктуры, необходимой для проведения кабельной линии электросвязи.

Напомним, что более года назад Министерство инфраструктуры Украины подписало Меморандум о запуске пилотного проекта «Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G».

Источник: Мининфраструктуры