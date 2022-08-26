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Минцифры и Мининфраструктуры представили Реестр повреждённого и уничтоженного имущества

Минцифры и Мининфраструктуры представили Реестр повреждённого и уничтоженного имущества

Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации сообщили о создании Реестра повреждённого и уничтоженного имущества. Он предназначен для хранения информации о жилых домах и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения в Украину. Отмечается, что эти сведения необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации ущерба и восстановления после победы Украины.

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«Восстановление Украины – сложный процесс, который займёт много времени и ресурсов. Поэтому было важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше. Мы сделали это весной. Тогда мы запустили приём заявок о повреждённом имуществе в Дії. А сегодня представляем реестр, который будет хранить эту информацию. Она поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать потерю украинцам», – отметил Вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, с начала широкомасштабной вооружённой агрессии россии украинцами было подано более 256 тыс. сообщений о повреждённом имуществе через приложение и портал «Дія». Повреждённые здания будут обследовать специальные комиссии, создаваемые органами местного самоуправления или военно-гражданскими администрациями. Данными от этих комиссий будет наполняться Реестр повреждённого и уничтоженного имущества.

Разработкой и внедрением Реестра повреждённого и уничтоженного имущества занимаются Министерство инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития общин и территорий. Проект осуществляется при поддержке USAID/UK aid проекта «Прозрачность и подотчётность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

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Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно и на сайте «Дия»


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