Минюст запустил «юриста в смартфоне» – мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь»





Министерство юстиции Украины представило новое мобильное приложение «Бесплатная правовая помощь». Об этом заявил заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По словам Валерии Коломиец, приложение обеспечит «самый простой способ доступа к правовой помощи», которая теперь буквально может быть у каждого в кармане. Необходимость такого инструмента стала понятна в начале карантина, когда увеличились уровень и количество обращений к системе бесплатной правовой помощи через сайт и мессенджер Facebook.

«Благодаря нашим партнёрам, с которыми мы уже неоднократно реализовали очень много успешных проектов, мы собрали всё это в одну кнопку на мобильном телефоне. Теперь просто одним прикосновением вы можете получить консультацию, можете получить правовую поддержку и разъяснения ваших прав и обязанностей», — уточнила Валерия Коломиец.

По её словам, в Минюсте также работают над тем, чтобы было легче подать документы для получения бесплатной правовой вторичной помощи, то есть фактически адвоката, который будет представлять лицо в суде.

Первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяка отметила, что это приложение позволяет проверить, принадлежит ли человек к субъектам права на предоставление бесплатной вторичной правовой помощи – защиты или представительства своих интересов в суде. Она также добавила, что с помощью этого приложения можно заказать адресную правовую помощь. Речь идёт о случаях, когда человек в связи с ограниченными возможностями передвижения может позвонить и попросить, чтобы к нему приехали юристы центров, предоставляющих помощь по гражданским и административным делам. Дополнительно есть возможность воспользоваться украинской юридической википедией WikiLegalAid, которая содержит самые распространённые и актуальные консультации по правовым вопросам.

С помощью этого приложения можно автоматически позвонить на единый номер системы Бесплатной правовой помощи 0800213103 и получить консультацию юриста; получить информацию обо всех горячих линиях, а также адреса центров и бюро правовой помощи. Кроме того, приложение позволяет получить контакты других поставщиков правовой помощи по регионам.

В дальнейшем мобильное приложение планируется дополнительно доработать, чтобы снизить нагрузку на центры Бесплатной правовой помощи.

Скачать мобильное приложение можно через магазины Play Market и App Store (на момент подготовки материала найти ссылку не удалось).

Источник: ukrinform