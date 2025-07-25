Больше ИИ в поиск: Google Web Guide «будет удобно группировать ссылки»

Google представила новый экспериментальный инструмент поиска под названием Web Guide. Его цель — изменить традиционное отображение результатов поиска с помощью искусственного интеллекта, «группируя ссылки удобным образом». В Web Guide ответы структурирует модифицированная модель Gemini, которая реорганизует традиционные «10 синих ссылок», сортируя результаты и находя связанные вопросы.

Новая функция уже доступна пользователям Google Search, которые присоединились к программы Search Labs. Она работает в пределах вкладки Web — там, где пока нет «Обзоров от ИИ» (AI Overviews). Web Guide использует похожий подход, как в режиме AI Search — расширенный запрос разбивается на части, что позволяет ИИ выполнять несколько поисков одновременно и охватить больше вариантов ответов.

Например, если спросить «как ухаживать за манговым деревом», система показывает две релевантные страницы, короткое ИИ-резюме и несколько категорий, например «Уход в различных климатических условиях» или «Типичные проблемы с манговыми деревьями». Ресурсы для подготовки ответа были разные: официальные сайты, YouTube, Quora, Reddit. Кстати, Google в прошлом году заключила с Reddit соглашение на $60 млн/год на использование его контента для обучения моделей.

Web Guide частично возвращает старый добрый поиск — со ссылками в начале страницы, без навязчивых видео или длинных ИИ-выводов. Но не все так гладко: например, под рубрикой «Полные гиды по уходу за манговыми деревьями» ИИ добавил фразу, вроде: «Лучший способ ухода зависит от возраста, расположения и сорта, поэтому советуем просмотреть несколько гидов». То есть — очевидные вещи, которые человек и так узнает, открыв ссылку.

Пользователь также может задавать более сложные вопросы, такие как: «Моя семья живет в разных часовых поясах. Какие инструменты помогут нам поддерживать связь и близость?» Web Guide попытается разложить запрос на части и дать ответы на каждую.

Если Web Guide не понравится — можно вернуться к классическому поиску. Но Google уже намекнула, что функция со временем появится и во вкладке «Все» (All). Попробовать Web Guide можно, активировав его в Search Labs.

Источник: The Verge