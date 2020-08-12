Мобильная рабочая станция MediaWorkstations a-X2P предлагает до 128 ядер (AMD EPYC), до 2 ТБ ОЗУ, хранилище до 50 ТБ, до 6 дисплеев и цена свыше $100 тыс.





Компания MediaWorkstations, которая недавно показала портативную рабочую станцию в виде чемодана с ручкой по цене от $8 тыс., подготовила к выпуску ещё более производительное мобильное решение. Модель a-X2P может включать уже два процессора AMD EPYC (кодовое название Rome).

Дизайн модели MediaWorkstations a-X2P во многом похож на версию a-XP. Мобильная рабочая станция выполнена в виде большого системного блока, на одной стороне которого размещается дисплей и откидная клавиатура. Однако при создании этой модели инженеры решили интегрировать в корпус всего и побольше. Начнём с того, что система выполнена на базе материнской платы SP3 и предусматривает использование двух процессоров. В базовой конфигурации это могут быть 8-ядерные чипы AMD EPYC 7252 с частотой 3,1 ГГц и показателем TDP 120 Вт. На выбор пользователей доступно сразу 13 моделей процессоров. Максимальная конфигурация может включать уже два процессора AMD EPYC 7742. Каждый из таких чипов включает по 64 вычислительных ядра, 256 МБ кэш-памяти, работает на частоте 2,25 ГГц и обладает показателем TDP 225 Вт. Таким образом, при максимальной конфигурации система включает 128 вычислительных ядер.

Используемая материнская плата позволяет устанавливать до 4 ТБ оперативной памяти. Но в MediaWorkstations решили ограничиться «всего лишь» 2 ТБ ОЗУ в максимальной конфигурации (64 ГБ доступной в базовой версии). Мобильная рабочая станция MediaWorkstations a-X2P может включать до трёх накопителей. В базовой конфигурации предлагается только один PCIe SSD Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 256 ГБ, который обеспечивает пиковую скорость чтения до 3500 МБ/с и скорость записи до 2300 МБ/с. В случае необходимости ёмкость главного SSD можно нарастить до 2 ТБ. Второй накопитель (исключительно SSD) может иметь максимальную ёмкостью до 2 ТБ. Наконец, третий накопитель представляет собой массив, который может включать до трёх HDD ёмкостью до 14 ТБ каждый или до трёх SSD ёмкостью до 15,36 ТБ каждый. В базовой конфигурации устанавливается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Также на выбор пользователей предлагаются и более производительные решения, в том числе профессиональные ускорители линеек Quadro или Tesla, которые можно установить в количестве до двух устройств.

Наконец, мобильная рабочая станция может комплектоваться дисплеями в различных конфигурациях. Пользователям предлагается до шести 24-дюймовых дисплеев. Это могут быть модели с разрешениями Full HD или 4K. В зависимости от выбранных комплектующих, масса такой «портативной» рабочей станции может составлять примерно от 18 до 23 кг.

Базовая конфигурация (2 процессора EPYC 7742, 64 ГБ ОЗУ, SSD Samsung 970 Evo Plus ёмкостью 250 ГБ, видеокарта GeForce RTX 2060 Super и один Full HD дисплей) оценивается в $9897. Цена максимальной конфигурации превышает $100 тыс. При этом один только массив ОЗУ объёмом 2 ТБ стоит около $27 тыс. Более подробно изучить различные варианты конфигурации можно на сайте производителя.

Источник: tomshardware