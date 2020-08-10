Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.





Компания MediaWorkstations известна в качестве производителя специализированных рабочих станций, которые имеют оригинальный вид или же удобны в переноске. Компания подготовила к выпуску новую версию рабочей станции a-XP, которая является портативной модификацией модели a-X, оснащённой высокопроизводительным настольным процессором AMD Ryzen Threadripper.

Система MediaWorkstations a-XP может содержать один из процессоров Threadripper – от 24-ядерной модели начального уровня до топовой версии AMD Threadripper 3990X, которая включает 64 вычислительных ядер, поддерживает 128 потоков инструкций и работает на частоте до 4,3 ГГц. Конфигурация также может включать до 256 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2933 или 3200 МГц. При этом версии меньшим объёмом памяти (32, 64 или 128 ГБ) работают на более высокой частоте 3200 МГц, а в максимальной конфигурации 256 ГБ используется память с частотой 2933 МГц.

Подсистема хранения данных выполнена на базе трёх накопителей. Накопителем по умолчанию является PCIe SSD Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 256 ГБ, который обеспечивает пиковую скорость чтения до 3500 МБ/с и скорость записи до 2300 МБ/с. В базовой конфигурации устанавливается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с одним портом HDMI, одним разъёмом DVI-D и тремя выходами DisplayPort. В случае необходимости можно установить до двух видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 с 48 ГБ памяти GDDR6, четырьмя разъёмами DisplayPort и одним интерфейсом Virtual link.

Не менее впечатляющим является и корпус рабочей станции. Учитывая, что используемые компоненты настольного класса достаточно крупные и энергоёмкие, их было проблематично разместить в традиционном форм-факторе ноутбука. Тем не менее, a-XP позиционируется как портативное решение, которое можно переносить в случае необходимости. Чтобы реализовать такую возможность, инженеры MediaWorkstations сделали новинку похожей на чемодан с ручкой. При этом одна из боковых панелей представляет собой откидную клавиатуру с цифровым блоком, за которой прячется дисплей – как в ноутбуке. Но за дисплеем располагается не тонкая крышка, как у обычных ноутбуков, а полноценный системный блок с вентиляционными отверстиями и оптическим приводом.

Мобильная рабочая станция MediaWorkstations a-XP в конфигурации с процессором AMD Threadripper 3960X, 32 ГБ ОЗУ, одним накопителем Samsung 970 EVO ёмкостью 256 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super оценивается в $7997. Цена топовой конфигурации составляет $38609.

Источник: wccftech