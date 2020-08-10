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Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.

Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.

Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.


Компания MediaWorkstations известна в качестве производителя специализированных рабочих станций, которые имеют оригинальный вид или же удобны в переноске. Компания подготовила к выпуску новую версию рабочей станции a-XP, которая является портативной модификацией модели a-X, оснащённой высокопроизводительным настольным процессором AMD Ryzen Threadripper.

Система MediaWorkstations a-XP может содержать один из процессоров Threadripper – от 24-ядерной модели начального уровня до топовой версии AMD Threadripper 3990X, которая включает 64 вычислительных ядер, поддерживает 128 потоков инструкций и работает на частоте до 4,3 ГГц. Конфигурация также может включать до 256 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2933 или 3200 МГц. При этом версии меньшим объёмом памяти (32, 64 или 128 ГБ) работают на более высокой частоте 3200 МГц, а в максимальной конфигурации 256 ГБ используется память с частотой 2933 МГц.

Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.

Подсистема хранения данных выполнена на базе трёх накопителей. Накопителем по умолчанию является PCIe SSD Samsung 970 EVO Plus ёмкостью 256 ГБ, который обеспечивает пиковую скорость чтения до 3500 МБ/с и скорость записи до 2300 МБ/с. В базовой конфигурации устанавливается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с одним портом HDMI, одним разъёмом DVI-D и тремя выходами DisplayPort. В случае необходимости можно установить до двух видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 с 48 ГБ памяти GDDR6, четырьмя разъёмами DisplayPort и одним интерфейсом Virtual link.

Не менее впечатляющим является и корпус рабочей станции. Учитывая, что используемые компоненты настольного класса достаточно крупные и энергоёмкие, их было проблематично разместить в традиционном форм-факторе ноутбука. Тем не менее, a-XP позиционируется как портативное решение, которое можно переносить в случае необходимости. Чтобы реализовать такую возможность, инженеры MediaWorkstations сделали новинку похожей на чемодан с ручкой. При этом одна из боковых панелей представляет собой откидную клавиатуру с цифровым блоком, за которой прячется дисплей – как в ноутбуке. Но за дисплеем располагается не тонкая крышка, как у обычных ноутбуков, а полноценный системный блок с вентиляционными отверстиями и оптическим приводом.

Чемодан с ручкой: MediaWorkstations выпустила «мобильную» рабочую станцию с процессором AMD Ryzen Threadripper по цене от $8 тыс.

Мобильная рабочая станция MediaWorkstations a-XP в конфигурации с процессором AMD Threadripper 3960X, 32 ГБ ОЗУ, одним накопителем Samsung 970 EVO ёмкостью 256 ГБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super оценивается в $7997. Цена топовой конфигурации составляет $38609.

Источник: wccftech

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