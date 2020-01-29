Мобильные игры принесли Nintendo уже $1 млрд дохода, 2/3 которого пришлось на одну бесплатную игру Fire Emblem Heroes





Согласно новому отчету SensorTower, компания Nintendo получила более $1 млрд дохода от своих мобильных игр для платформ Android и iOS. При этом большую часть дохода принесла бесплатная игра Fire Emblem Heroes, выпущенная в 2017 году. Она помогла компании заработать $656 млн – больше, чем все остальные игры Nintendo вместе взятые.

Fire Emblem Heroes – это бесплатная тактическая ролевая игра «гача», в которой игроки тратят внутриигровые предметы, чтобы случайным образом получать новых персонажей с различными способностями, предметами и характеристиками. Игрок не может купить требуемого персонажа напрямую. Он может лишь предпринимать попытки в надежде получить желаемое. Иногда это может произойти с первой же попытки, а в некоторых случаях можно потратить сотни долларов и тысячи попыток, но так и не получить желаемого персонажа. При этом разработчики постоянно добавляют новых и всё более мощных персонажей (в том числе сезонных и доступных только в течение ограниченного времени), что помогает поддерживать постоянный приток доходов.

Вместе с тем, следует отметить, что Fire Emblem Heroes – это действительно хорошая игра, которая переносит тактические консольные сражения в более быстрый мобильный формат. Так что приятный игровой процесс обеспечивает свою долю успеха этого проекта.

В Nintendo намерены развивать успех Fire Emblem Heroes и выпустили новейшую игру Mario Kart Tour. Она также предлагает удобный для мобильных устройств формат и содержит элементы гача для обеспечения почти бесконечного потока доходов. Игра доступна для загрузки всего несколько месяцев, но по объёму генерируемого дохода она уже обогнала Super Mario Run.

Источник: The Verge