«Модильяни»: после 25-летнего перерыва Джонни Депп станет режиссёром фильма, а сопродюссером выступит Аль Пачино

Как сообщает The Hollywood Reporter, Джонни Депп впервые за 25 лет станет режиссёром фильма. Последний раз он садился в режиссёрское кресло в 1997 году, когда занимался съёмкой фильма The Brave / «Храбрец». Это был дебют Деппа в полнометражном кино.

Теперь Джонни Депп решил стать режиссёром фильма Modigliani / «Модильяни», рассказывающем об итальянском художнике Амедео Модильяни. Депп также станет сопродюсером картины вместе с Аль Пачино и Барри Навиди.

Фильм основан на пьесе Денниса Макинтайра, её адаптацию для большого экрана сделали Ежи и Мэри Кромоловски. Фильм расскажет историю художника и скульптора Амедео Модильяни, когда он был в Париже в 1916 году. Художник длительное время относился к себе как к провальному с критической и коммерческой точек зрения. Но в Париже он проводит бурные и полные событий 48 часов, которые станут поворотным моментом в его жизни, в конечном итоге укрепив его репутацию артистической легенды.

«Это была жизнь с огромными трудностями, но в конечном итоге увенчавшаяся триумфом — общечеловеческая история, с которой могут себя идентифицировать все зрители», — заявил Джонни Депп.

Как ожидается, съёмки фильма должны начаться в Европе весной 2023 года, а кастинг будет объявлен в ближайшее время.

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Источник: The Hollywood Reporter