Новости IT-бизнес 14.09.2023 в 16:36

Monobank, Megogo и Prom.ua вошли в топ-25 крупнейших IT-компаний в Украине по чистому доходу в 2022 году

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/vova-96x96.jpeg

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

YouControl сегодня опубликовал обширное исследование о состоянии отрасли IT в Украине и перспективах развития — отдельно стоит обратить внимание на важный момент, который можно не заметить в отчете.

Первые три места рейтинга ожидаемо удерживают так называемые галеры с аутсорсинговой бизнес-моделью глобального бизнеса — EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions. Они также показали лучшую динамику роста в течение первого года войны, в основном благодаря высокой доле валютных доходов с учетом внешней структуры заказов.

25 крупнейших IT-компаний Украины

Monobank, Megogo и Prom.ua вошли в топ-25 крупнейших IT-компаний в Украине по чистому доходу в 2022 году

Но самое интересное другое — в этом списке 25 крупнейших IT-компаний Украины, отобранных среди 5749 по чистому доходу за 2022 год (дублируем изображение ниже), есть национальные продуктовые IT-компании, в частности ООО «Финтех Бенд», которому принадлежит самый популярный мобильный банк Monobank, ООО «Мегого» с одноименным OTT-медиасервисом в сфере поточного мультимедиа и крупнейший маркетплейс Украины ООО «УАПРОМ» (Prom.ua).

С начала великой войны Monobank, Megogo и Prom.ua существенно увеличили аудиторию и доход. Онлайн-кинотеатр Megogo в начале года запустился в Польше , которая стала 14-м рынком присутствия украинской компании, и достаточно активно развивается в Украине .

Относительно Monobank, сейчас он уже более 7,5 млн клиентов — по количеству активных карт он уступает только лидеру ПриватБанка — и недавно запустил международную доставку карт в 180+ стран. Также можно вспомнить недавние достижения — вхождение monobank в глобальный рейтинг топ 200 финтех-компаний мира по версии CNBC. До войны соучредитель mono Олег Гороховский рассказывал  что «monobank уже стоит больше одного миллиарда долларов и не продается», а в январском интервью ЭП он повторил свою оценку и заявил, что сейчас не продал бы проект за $1 млрд.

Детальнее исследования мы разобрали в отдельном материале – есть в нем и график ежеквартальной динамики экспорта, и карта «залегания» IT-компаний, и динамика IT-ФОПов, и многое другое.

Що з IT в Україні — «Айті-бульдозер” загальмував і пробуксовує». Головне із великого дослідження YouControl

Посты
Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Monobank, Megogo и Prom.ua вошли в топ-25 крупнейших IT-компаний в Украине по чистому доходу в 2022 году
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/e6fb5d7c1f788ac5a2317128ac59ae7e5edd510dr1-582-857v2_uhq-150x150.jpg

Innkreis

автор

  • monobank – карточный продукт Fintech Band и «Универсал-Банка». Первую основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Проект использует для работы банковскую лицензию Universal Bank, которая входит в группу ТАС и принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко
Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Посты
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Посты
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить