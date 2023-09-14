Monobank, Megogo и Prom.ua вошли в топ-25 крупнейших IT-компаний в Украине по чистому доходу в 2022 году

YouControl сегодня опубликовал обширное исследование о состоянии отрасли IT в Украине и перспективах развития — отдельно стоит обратить внимание на важный момент, который можно не заметить в отчете.

Первые три места рейтинга ожидаемо удерживают так называемые галеры с аутсорсинговой бизнес-моделью глобального бизнеса — EPAM Systems, GlobalLogic Ukraine, Luxoft Solutions. Они также показали лучшую динамику роста в течение первого года войны, в основном благодаря высокой доле валютных доходов с учетом внешней структуры заказов.

25 крупнейших IT-компаний Украины

Но самое интересное другое — в этом списке 25 крупнейших IT-компаний Украины, отобранных среди 5749 по чистому доходу за 2022 год (дублируем изображение ниже), есть национальные продуктовые IT-компании, в частности ООО «Финтех Бенд», которому принадлежит самый популярный мобильный банк Monobank, ООО «Мегого» с одноименным OTT-медиасервисом в сфере поточного мультимедиа и крупнейший маркетплейс Украины ООО «УАПРОМ» (Prom.ua).

С начала великой войны Monobank, Megogo и Prom.ua существенно увеличили аудиторию и доход. Онлайн-кинотеатр Megogo в начале года запустился в Польше , которая стала 14-м рынком присутствия украинской компании, и достаточно активно развивается в Украине .

Относительно Monobank, сейчас он уже более 7,5 млн клиентов — по количеству активных карт он уступает только лидеру ПриватБанка — и недавно запустил международную доставку карт в 180+ стран. Также можно вспомнить недавние достижения — вхождение monobank в глобальный рейтинг топ 200 финтех-компаний мира по версии CNBC. До войны соучредитель mono Олег Гороховский рассказывал что «monobank уже стоит больше одного миллиарда долларов и не продается», а в январском интервью ЭП он повторил свою оценку и заявил, что сейчас не продал бы проект за $1 млрд.

Детальнее исследования мы разобрали в отдельном материале – есть в нем и график ежеквартальной динамики экспорта, и карта «залегания» IT-компаний, и динамика IT-ФОПов, и многое другое.