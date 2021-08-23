monobank подолав позначку у 4 мільйони клієнтів





Платіжний застосунок monobank перетнув межу у 4 мільйони клієнтів за три роки та дев’ять місяців з моменту релізу (22 листопада 2017 року). Про досягнення повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Востаннє команда monobank ділилась статистикою у квітні 2021 року — тоді клієнтська база перевищувала 3,5 мільйона і щодня ним користувалось 1,3 мільйона осіб. Таким чином, за чотири місяці monobank додав ще 500 тис. нових клієнтів.

Темпи зростання monobank поки й не думають сповільнюватись: 25 травня 2019 року monobank перетнув межу в мільйон клієнтів, а у листопаді 2019-го застосунком користувалися вже понад 1,5 мільйона осіб. В березні 2020-го перед запуском дитячої картки (станом на початок квітня цього року їх було видано 90 тисяч) число клієнтів monobank перевищило два мільйони, в серпні їх було вже 2,5 мільйона, наприкінці листопада — 3 мільйони, а на початку квітня 2021 року — 3,5 мільйона. Щомісяця monobank додає приблизно 100 тис. нових клієнтів.

Оголошуючи про досягнення чергової віхи, співзасновник проєкту Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі похизувався, що вже понад два роки до monobank приєднується щонайменше 4000 українців кожен робочий день і не менше 5000 за два вихідні дні.

За умови збереження нинішніх темпів росту випередження «ОщадБанку» по клієнтській базі (понад 7 мільйонів клієнтів станом на 1 січня 2021 року) — лише питання часу, причому не настільки віддаленого. Наприкінці 2020 року співзасновники monobank націлювались на 5 мільйонів клієнтів у 2021 році, але з врахуванням оновленої статистики та теперішніх темпів росту це здається вкрай маловірогідним.

Тиждень тому Олег Гороховський повідомив, що ринкова вартість monobank становить понад один мільярд доларів та вчергове спростував чутки щодо продажу бізнесу. У липні monobank планував запустити інтеграцію з криптобіржею для простого обміну Bitcoin, але поки цього не сталось. Також керівництво обіцяло запуск e-SIM у серпні та інтеграцію з американським майданчиком із торгівлі цінними паперами восени. Оновлень по термінах запуску цих нових послуг поки що немає.