Мошенническое приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» из Google Play выманивает данные о платёжных картах украинских банков

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Пресс-службы сразу нескольких украинских банков предупредили о появлении мошеннического приложения в Google Play, которое предназначено для сбора информации о платёжных картах пользователей.

Отмечается, что приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» было размещено в Google Play 14 февраля. С тех пор оно было загружено более 5 тыс. раз. По легенде разработчиков, «приложение «Универсальный Мобильный Банкинг» реализует функциональность системы «Мобильный банкинг» ПриватБанк, Ощадбанк, ОТП-Банк, Альфа-Банк, Раффайзен Банк Аваль, а также позволяет просматривать баланс по картам большинства банков на основе входящих sms по карточным операциям».

При этом в «Укргазбанке» заявили, что данное приложение создано для сбора данных платежных карт (таких как номер карты, срок действия, ПИН-код, CVC2) с целью дальнейшего проведения мошеннических операций с карточками.

С аналогичным заявлением выступил и «ПриватБанк»:

«Единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24. Любые посторонние «мобильные банки» – фишинговые программы, созданные для кражи личных данных клиентов и кражи денег».

Представители украинских банков призывают не устанавливать и не использовать приложение «Универсальный Мобильный Банкинг», чтобы предотвратить мошенничество.

Источник: «ПриватБанк», Facebook