Мошенничество: украинцам через «Нову пошту» отправляют «украшения» с оплатой наложенным платежом

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В Украине начала распространяться новая схема мошенничества, предусматривающая использование доставки через компанию «Нова пошта». Хотя сама компания к этому не имеет никакого отношения.

Мошенники отправляют украинцам незаказанные посылки с использованием наложенного платежа. Содержимое посылки характеризуют как «украшение», а стоимость наложенного платежа при этом указана ниже, чем объявленная цена «украшения». Мошенники рассчитывают, что получатель не обратит внимания на одну из множества получаемых им посылок или же соблазнится возможностью дёшево получить ювелирное украшение, которое, судя по сопроводительной информации, стоит в несколько раз дороже. Но на самом деле, заплатив полторы сотни гривен, доверчивые украинцы получат копеечную пластиковую безделушку.

Об этом мошенничестве рассказал в социальной сети Facebook Артём Бобок. С мошенничеством столкнулся его коллега. Далее приводим цитату Артёма и предоставленные им фотографии:

«Коллега пишет: Сегодня столкнулся с новым разводом при получении посылки: Пришло уведомление, что на НП пришла посылка с заманчивым описанием «украшения»; Так как я ничего не заказывал, набрал отправителя, но там сразу сброс (уже тут понятно, что 99% это лохотрон); Подъехал на отделение, чтобы посмотреть, что же в посылке… Так как это была наложка, разрешили осмотреть посылку. Внутри был листик и герметичный пакетик, на котором был стикер 29,99 долл., в бумажке же было 29,99 евро Сотрудница Новой почты сказала, что герметичный пакетик я открывать не могу, но я убедил её, что это развод, и ей самой стало интересно. Внутри пакетика был кулон, визуально напоминающий золотой, но по факту это просто пластик. Мы собрали все обратно и я отказался от посылки. К сожалению, сотрудница НП отказалась добавить отправителя в черный список, т.к. чек очень маленький и эта штука теоретически может стоить 120 грн. Так что это новое мошенничество, нацеленное на жадность людей Если не ждёте ни от кого посылки — можно и не ходить, чуда не будет»

Таким образом, в расчете на человеческую жадность, получателю предлагают получить товар якобы стоимостью $30 или €30 (около 850 грн или 1000 грн по текущему курсу) всего лишь за 120 грн. Фактические расходы будут немного выше, так как получателю предстоит дополнительно заплатить 40 грн за услугу доставки и 0,02% от цены посылки за наложенный платёж.

Источник: Facebook