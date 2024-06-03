Мошенники обменяли 16 000 фейковых iPhone и iPad на оригиналы в Apple Store — убытки превысили $12,3 млн

Apple стала жертвой мошенничества с ее мобильными устройствами, которое длилось почти десятилетие. Схема нанесла компании из Купертино убытков на более чем $12,3 млн.

Мошенники приносили поддельные iPhone, iPad и другие продукты Apple в Apple Store, утверждая, что они неисправны или имеют проблему, и просили заменить устройство на новое. Работники Apple Store шли навстречу клиентам, забирали «нерабочие» поддельные iPhone и давали на замену оригинальные устройства. В дальнейшем новенький оригинальный смартфон или другое устройство продавалось на рынке по достаточно высокой цене. По словам источников, знакомых с ситуацией, процесс замены повторялся примерно 16 тыс. раз в течение многих лет. Первые случаи были зафиксированы еще в 2014 году.

Отмечается, что мошенники выманивали в Apple Store различные варианты iPhone, Apple Watch, iPad и других устройств. Все эти замены поддельных устройств на оригинальные стоили Apple более $12,3 млн.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемые люди (5 человек) координировали работу с группами в Китае, откуда они получали поддельные устройства. Весь процесс сложнее, чем кажется, поскольку поддельные модели iPhone использовали украденные идентификационные номера. Это позволило выдать возврат поддельных iPhone за настоящие, поскольку сотрудники Apple Store не могли отличить продукты.

Поскольку устройства имеют настоящие, но украденные идентификационные номера, вполне возможно, что настоящие владельцы устройств могут быть лишены гарантийного ремонта AppleCare. Это потому, что система Apple уже обработала идентификационные номера и провела возврат устройств.

Чтобы избежать отслеживания, злоумышленники требовали замены в разных магазинах Apple в Калифорнии. Кроме того, обвиняемые также предоставляли ложную информацию в Apple Store, включая поддельные адреса, псевдонимы и тому подобное. Если обвиняемых признают виновными, им грозит многолетнее заключение.

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Источник: wccftech