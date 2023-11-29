Новости Софт 29.11.2023 в 17:42 comment views icon

Мошенники присвоили не менее 200 тыс. грн из-за уязвимости в приложении сервиса такси – Киберполиция

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которая использовала уязвимость в мобильном приложении международного сервиса такси для собственного обогащения.

Мошенническую схему организовал 23-летний киевлянин, который привлек к ней подельников. Фигуранты создали Telegram-канал, где принимали заказы на пассажирские перевозки по заниженным тарифам. В дальнейшем мошенники создавали соответствующие заказы в мобильном приложении одной из популярных служб такси. Используя уязвимости в работе приложения, злоумышленники меняли информацию о заказе. Таким образом, мошенники завладевали средствами за поездку, а затем зачисляли их на подконтрольные банковские счета. По предварительным данным, фигуранты нанесли ущерб международной компании на общую сумму €5 тыс., что в эквиваленте составляет почти 200 тыс. грн.

Мошенники присвоили не менее 200 тыс. грн из-за уязвимости в приложении сервиса такси – Киберполиция

Правоохранители провели 5 обысков в домах и автомобилях фигурантов. Во время обысков изъято более $70 тыс., компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны, банковские карты, сим-холдеры, автомобиль и «черновые» записи. В ходе проведения следственных действий злоумышленники пытались уничтожить заметки, содержащие важную доказательную информацию. На изъятое имущество, в том числе наличные деньги в иностранной валюте, наложен арест.

Мошенники присвоили не менее 200 тыс. грн из-за уязвимости в приложении сервиса такси – Киберполиция

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Источник: Киберполиция

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