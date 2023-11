Motion Brush — новая нейросеть Runway, «‎оживляющая» популярные мемы

Инструмент преобразует любое статическое изображение в анимацию.

Runway — компания, стоящая за разработкой генератора изображений Stable Diffusion в сотрудничестве со Stability AI, выпустила новый инструмент Motion Brush, позволяющий анимировать любое статическое изображение или его отдельные фрагменты.

Пользователи быстро нашли применение нейросетям и анимировали популярные статические мемы, вот несколько примеров из соцсетей:

Bringing to life some favorite memes with @runwayml pic.twitter.com/BfLeHvadc8

Thought about getting in on this meme animating thing

But that’s none of my business.#AI #runwayml @runwayml @IXITimmyIXI pic.twitter.com/UDIqFUwFBL

— Christopher Fryant (@cfryant) November 25, 2023