Motion Brush — новая нейросеть Runway, «‎оживляющая» популярные мемы

Инструмент преобразует любое статическое изображение в анимацию.

Runway — компания, стоящая за разработкой генератора изображений Stable Diffusion в сотрудничестве со Stability AI, выпустила новый инструмент Motion Brush, позволяющий анимировать любое статическое изображение или его отдельные фрагменты.

Пользователи быстро нашли применение нейросетям и анимировали популярные статические мемы, вот несколько примеров из соцсетей:

Bringing to life some favorite memes with @runwayml pic.twitter.com/BfLeHvadc8 — AI Optimist (@AI__Optimist) November 24, 2023

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Чтобы использовать инструмент Motion Brush, нужно зарегистрироваться на сайте — по электронной почте или используя единый вход от Apple или Google. Далее вас направят на страницу проекта, где нужно нажать опцию «‎click start with image» и выбрать файл со своего компьютера (или сгенерировать изображение прямо на сайте с помощью текстового описания).

Далее нажимайте кнопку Motion Brush и с помощью кисти выбирайте фрагмент, который планируете анимировать. В то же время, чтобы удалить водяной знак, нужно оформить платную подписку.

Между тем, Stability AI выпустила собственную модель Stable Video Diffusion, которая, вероятно, и легла в основу инструмента Runway. Хотя в описании к анонсу компания отмечает, что модель в тестах проявила себя «лучше соответствующих моделей Runway и Pika Labs». В отличие от Motion Brush, Stable Video Diffusion в настоящее время доступна только для исследовательских целей, а не для реальных или коммерческих приложений. Потенциальные пользователи могут зарегистрироваться, чтобы попасть в список ожидания для доступа.

Похоже, компании из-за внутренних конфликтов выпускают один и тот же продукт под разными названиями. Ранее Stability AI финансировала разработку технологии Runway, лежащей в основе Stable Diffusion, но после запуска генератора изображений ни словом не упомянула о стартапе, присвоив себе все заслуги. Так же сейчас немецкий стартап не упоминает модель Stable Video Diffusion в анонсе к своему Motion Brush, хотя инструменты, похоже, работают идентично.