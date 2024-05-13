NVIDIA представила платформу CUDA-Q для интеграции квантовых компьютеров с суперкомпьютерами компании

NVIDIA объявила о создании платформы для квантовых вычислений CUDA-Q, которая будет работать в национальных суперкомпьютерных центрах по всему миру. Суперкомпьютеры в Германии, Японии и Польше будут использовать платформу для блоков квантовой обработки (QPU) в своих высокопроизводительных вычислительных системах. Речь идет о программной поддержке работы существующих квантовых компьютеров с ускорителями NVIDIA.

Компания рассказала, что девять новых суперкомпьютеров по всему миру будут использовать суперчипы NVIDIA Grace Hopper для ускорения научных исследований и открытий. В совокупности системы обеспечивают 200 экзафлопсов энергоэффективной вычислительной мощности ИИ.

«Полезные квантовые вычисления станут возможными благодаря тесной интеграции квантовых суперкомпьютеров с графическими процессорами. Платформа квантовых вычислений NVIDIA дает пионерам, таким как AIST, JSC и PSNC, возможность расширять границы научных открытий и продвигать современные технологии квантово-интегрированных суперкомпьютеров», — говорится в заявлении Тима Коста, директора отдела квантовых технологий и HPC в NVIDIA.

Новая платформа позволит использовать квантовые компьютеры для исследований искусственного интеллекта, энергетики, биологии, химии и других отраслей. NVIDIA предоставила примеры реальных научных проектов, которые будут использовать новую технологию. CUDA-Q — это квантово-классическая ускоренная суперкомпьютерная платформа с открытым исходным кодом, которая не зависит от конкретных QPU.

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