Apple говорит, что всего 40 из 65 000 iOS-разработчиков подали заявки на платежи вне App Store

Ни один из крупных разработчиков iOS-приложений еще не подавал заявления на использование внешних вариантов оплаты на устройствах Apple.

По данным Bloomberg, на данный момент платежи вне App Store заинтересовали всего около 40 iOS-разработчиков из 65 000 в целом.

В январе, по требованию нового законодательства ЕС, Apple в конце концов позволила разработчикам предлагать сторонние платежи на iOS со ссылкой на внешние варианты оплаты. В то же время компания выпустила целый ряд требований и предложила новую комиссию в размере 27% (в сочетании с комиссией за обработку платежей общая сумма превышает 30%, которые обычно взимает App Store, поэтому вряд ли условия можно назвать выгодными для разработчиков).

Изменения в системе оплаты, введенные Apple, должны были удовлетворить судебное решение 2021 года. В марте давний судебный противник компании Epic Games назвал предложения производителя iPhone «обманом» и снова обратился в суд.

«Мне кажется, что ваша цель — сохранить бизнес-модель и доходы, которые у вас были в прошлом», — сказала судья Ивонн Гонсалес Роджерс о решении Apple во время последнего слушания.

Отметим, что доход от распространения приложений в App Store приносит Apple доход в более чем $200 млрд в год.

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