Германия запретила продажу смартфонов Motorola и некоторых устройств Lenovo

Окружной суд Германии принял решение о полном запрете продажи устройств Lenovo и ее дочернего подразделения Motorola в стране. Компании Motorola теперь запрещено продавать все свои телефоны, которые имеют модуль WWAN (Wireless Wide Area Network), предназначенный для обеспечения мобильного доступа к Интернету через сотовые сети. Это означает, что фактически все телефоны Moto, включая последней линейкой Edge 50, нельзя будет приобрести в Германии.

Немецкий сайт Motorola уже удалил любые следы смартфонов и сейчас продает только несколько аксессуаров. Между тем на немецком сайте Lenovo указано, что некоторые конфигурации ноутбуков с поддержкой мобильной связи будут доступны только до окончания запасов.

Запрет на продажу устройств Lenovo и Motorola в Германии наступил после того, как Lenovo была признана виновной в нарушении патентов, разработанных американской технологической компанией InterDigital. В начале мая InterDigital получила судебный запрет против Lenovo в Германии, а 8 мая Мюнхенский суд временно принудительно применил запрет на продажу устройств последней. Сообщается, что Lenovo намерена обжаловать решение суда, утверждая, что условия InterDigital являются несправедливыми, несмотря на это решение.

Ранее Германия запрещала продажу устройств OPPO и OnePlus в стране после патентного спора с Nokia. Позже компании возобновили работу в стране после подписания международного соглашения о патентном лицензировании с Nokia.

Источник: androidauthority

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