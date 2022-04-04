МОЗ Украины перечислило свыше 1,2 млн гривен пожертвований в криптовалюте больницам во фронтовых и прифронтовых регионах

Война в Украине идет уже свыше месяца. Наши медики продолжают вести борьбу на своем фронте, ежедневно спасая жизнь и здоровье тысяч людей. Им тоже нужна помощь. И ее оказывают небезразличные украинцы. Они перечисляют в поддержку заведений здравоохранения криптовалюту. А ее, в свою очередь, МОЗ направил на обеспечение нужд больниц во фронтовых и прифронтовых регионах Украины.

«Всего за это время из криптокошелька было израсходовано 1 232 016 гривен. Из которых 904 378 гривен направлено на лекарства, 322 834 гривны – на логистику и перевозку лекарственных средств и другого медицинского груза в больницы, остальные средства потрачены на текущие нужды», — сказано в публикации.

Реквизиты криптокошельков:

USDT (ERC20): 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646

BTC: bc1qhtfj3u6cct69kgdj54s8szl5jscdm7rr7kalt4

ETH: 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646

LTC: ltc1qnxqjtjs4suhryk09gnztwcd9htsjkhuxaelkx

https://moz.pay.whitepay.com/

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый месяц назад парламентом закон «О виртуальных активах», тем самым легализировав в Украине рынок виртуальных активов и вывел операции с криптовалютами из тени.