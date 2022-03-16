Зеленский подписав закон «О виртуальных активах», который легализует криптовалюты в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый месяц назад парламентом закон «О виртуальных активах», дающий «зеленый свет» на запуск в Украине легального рынка виртуальных активов и вывод операции с криптовалютами из тени.

С апреля 2020 года в Украине действует закон о финмониторинге. Среди прочего он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму свыше 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения. В то же время статус криптовалют и порядок операций с ними законодательно до этого момента не был урегулирован — этот пробел призван восполнить новый закон.

Новый закон:

определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;

определяет регуляторов рынка — Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;

создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;

определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;

предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.

Чем будет заниматься Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку:

формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;

определять порядок оборота виртуальных активов;

выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

Что изменится на практике?

легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

банки будут открывать счета для криптокомпаний;

украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;

государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Интересно, что ранее НБУ выступал категорически против, чтобы виртуальные активы использовались для расчетов за товары и услуги. Пока неизвестно, изменилась ли с тех пор позиция регулятора.

Этот закон — базовый (грубо говоря, он определяет статус криптоактивов и разрешает операции с ними). Сейчас Минцифра активно работает над внесением изменений в Налоговый и Гражданский кодексы Украины относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, необходимыми для полноценного запуска рынка виртуальных активов. Только после их принятия и вступления в силу заработает базовый закон «О виртуальных активах». В сентябре 2021 года председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что это планируют сделать в течение года, но, вероятнее всего, в итоге эти сроки сдвинутся из-за войны.

Крипта для украинской армии

С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. Как сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.

На днях Минцифра совместно с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустила официальный сайт для криптодонатов Aid For Ukraine.