Google добавляет в Chrome Руководство по конфиденциальности с подробным описанием функций

Компания Google добавляет новую «пошаговую инструкцию» по настройкам конфиденциальности и безопасности в Chrome, чтобы пользователи могли разобраться во множестве доступных элементов управления.

Новое руководство будет включать отдельные страницы о некоторых настройках. При этом каждая такая страница получит подробное описание того, что происходит, когда конкретная функция активирована. Также планируется опубликовать примечания о «фактах, которые следует учитывать». Речь идёт, например, о том, что активация синхронизации истории означает, что URL-адреса, которые пользователь посещает, будут сохранены в его учётной записи Google.

Руководство по конфиденциальности «начнёт постепенно разворачиваться» для всех пользователей настольной версии Chrome 100 «в ближайшие недели». Чтобы получить доступ к руководству, нужно кликнуть по значку меню (в виде трёх точек) в правом верхнем углу браузера, выбрать «Настройки» и перейти на вкладку «Конфиденциальность и безопасность». Со временем там должно появиться Руководство по конфиденциальности.

#Chrome went from 0 to 100, real quick.

We’re celebrating our 100th release by taking a look back at our top improvements over the years — across productivity, accessibility, security, and more: https://t.co/KAgRVbDZNK pic.twitter.com/NzPfyFUBO4

— Chrome (@googlechrome) April 6, 2022