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AMD раскрыла подробности о блоке обработки видео VCN 4.0

AMD раскрыла подробности о блоке обработки видео VCN 4.0

На прошлой неделе AMD начала выпускать исправления для архитектуры GFX11, и, похоже, они добавили VCN 4.0 (Video Codec Next или Video Core Next). Эта технология включает в себя ряд функций для ускорения видеоконтента, но не упоминает кодирование видео AV1.

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Поддержка архитектуры GFX11 (RDNA 3) начинает появляться в исправлениях, поставляемых AMD, что обеспечивает все необходимые функции для серии Radeon RX 7000.

Блок IP VCN (Video Core Next) хранит информацию о видеокодеке, который получает обновление с VCN 4.0. С последним патчем этот блок включает в себя 12 300 новых строк кода, но большая его часть — файлы заголовков журналов, отмечает источник Phoronix.

AMD раскрыла подробности о блоке обработки видео VCN 4.0

В патче в кодах упоминается возможность кодирования AVC и HEVC в дополнение к декодированию AVC, HEVC, JPEG, VP9 и AV1. К сожалению, аппаратное кодирование видеоформата AV1 отсутствует на видеокартах RX 7000. По крайней мере, с учетом этого последнего патча.

Текущее поколение графических процессоров AMD построено на основе архитектуры RDNA 2, которая используют блоки декодирования видео VCN 3.0, VCN 3.1 и VCN 3.1.2. Но видеокарты RDNA 3 получат уже VCN 4.0, как следует из описания нового патча для Linux.

На данный момент единственной архитектурой с аппаратным кодированием AV1 являются графические процессоры Intel Xe-HPG.

Видеокарты RX 7000 с архитектурой RDNA 3 будут доступны во второй половине этого года, чтобы составить конкуренцию серии GeForce RTX 40 от Nvidia.

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