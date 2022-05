AMD раскрыла подробности о блоке обработки видео VCN 4.0

На прошлой неделе AMD начала выпускать исправления для архитектуры GFX11, и, похоже, они добавили VCN 4.0 (Video Codec Next или Video Core Next). Эта технология включает в себя ряд функций для ускорения видеоконтента, но не упоминает кодирование видео AV1.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Поддержка архитектуры GFX11 (RDNA 3) начинает появляться в исправлениях, поставляемых AMD, что обеспечивает все необходимые функции для серии Radeon RX 7000.

Блок IP VCN (Video Core Next) хранит информацию о видеокодеке, который получает обновление с VCN 4.0. С последним патчем этот блок включает в себя 12 300 новых строк кода, но большая его часть — файлы заголовков журналов, отмечает источник Phoronix.

В патче в кодах упоминается возможность кодирования AVC и HEVC в дополнение к декодированию AVC, HEVC, JPEG, VP9 и AV1. К сожалению, аппаратное кодирование видеоформата AV1 отсутствует на видеокартах RX 7000. По крайней мере, с учетом этого последнего патча.

Текущее поколение графических процессоров AMD построено на основе архитектуры RDNA 2, которая используют блоки декодирования видео VCN 3.0, VCN 3.1 и VCN 3.1.2. Но видеокарты RDNA 3 получат уже VCN 4.0, как следует из описания нового патча для Linux.

No AV1 encode support listed for VCN4 (RDNA3) 🤔

Hopefully this is just another «Jebait» as they did with Rembrandt AV1 decode. pic.twitter.com/55JOq1WXh4

— Kepler (@Kepler_L2) May 3, 2022