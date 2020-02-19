Mozilla запустила Android-приложение для своего VPN-сервиса





Компания Mozilla уже некоторое время проявляет интерес к VPN. В 2018 году она запустила экспериментальный VPN-сервис с доступом по подписке. Уже в 2019 году компания создала соответствующее расширение для браузера. А теперь Mozilla выпустила Android-приложение для своего VPN-сервиса. На текущий момент оно имеет статус бета-версии.

Сервис основан на Mullvad VPN и использует наиболее актуальную версию стандарта WireGuard. Он обеспечивает более надёжное шифрование и высокую скорость передачи данных. Это должно обеспечить преимущество предложению Mozilla перед другими подобными сервисами.

Mozilla всегда утверждала, что её VPN-сервисы будут платными. Вероятно, это было сделано для того, чтобы избежать подозрений в том, что она получит выгоду от пользовательских данных. Android-приложение уже доступно в магазине Play Store и имеет «ограниченную по времени бета-цену» в размере $5 в месяц. На данном этапе оно доступно только для пользователей в США, но Mozilla заявляет, что скоро оно будет развернуто в других регионах.

Источник: Engadget