MSI Alpha 15 — первый ноутбук с видеокартой AMD Radeon RX 5500M

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Вчера AMD, как известно, представила линейку графических ускорителей начального уровня Radeon RX 5500. Компания MSI подсуетилась и первой анонсировала ноутбук с мобильным вариантом Radeon RX 5500M — MSI Alpha 15.

Напомним, мобильная Radeon RX 5500M располагает идентичным числом потоковых процессоров RDNA (1408 штук), что и настольная, но отличается более низкими рабочими частотами GPU — до 1448/1645 МГц в режимах Game и Boost Clock против 1717/1845 МГц. При этом карта, будучи, по оценкам производителя, на 30-50% быстрее конкурирующей GTX 1650, достаточно производительная, чтобы выдавать более 60 к/с при разрешении Full HD во многих ААА-проектах со средневысокими настройками качества графики.

Ноутбук MSI Alpha 15 оснащается 12-нм APU AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра/8 потоков, 2,3/4,0 ГГц) и 15,6-дюймовым экраном IPS Full HD с поддержкой FreeSync. Модель доступна в двух конфигурациях. Младшая предлагает дисплей с частотой обновлений 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ DDR4 и одноцветную подсветку клавиатуры, тогда как старшая выделяется 144-Гц дисплеем, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и клавиатурой SteelSeries с независимой полноцветной подсветкой.

Подсистема охлаждение представлена двумя центробежными вентиляторами и семи тепловыми трубками, а подсистема хранения — NVMe-накопитель емкостью 512 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 51 Вт·ч. Габариты MSI Alpha 15 составляют 358х248х27,5 мм при массе около 2,3 кг.

Что касается главного вопроса — цен: младшая конфигурация MSI Alpha 15 оценена в $999, а старшая — $1099. То есть, на уровне бюджетных игровых ноутбуков.

Источник: tomshardware