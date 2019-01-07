AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen, Athlon и A-Series для ноутбуков всех сегментов рынка
Накануне открытия выставки CES 2019 компания AMD анонсировала линейку мобильных процессоров модельного ряда 2019 года. Причём, одновременно анонсированы разные серии чипов для ноутбуков всех сегментов.
Так, для ультратонких и игровых ноутбуков предназначена линейка мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 второго поколения. Для сегмента массовых ноутбуков – серия AMD Athlon 300, а для устройств Chromebook – серия AMD A-Series седьмого поколения.
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 изготавливаются по нормам 12-нанометрового технологического процесса и содержат интегрированное графическое решение Radeon Vega. Они обладают высокой производительностью для плавного запуска игр и обеспечения стриминга потока видео 4K HDR. При этом чипы являются достаточно экономичными и позволяют ноутбукам на их основе работать до 10 часов в режиме воспроизведения видео. Как отмечает производитель, процессор AMD Ryzen 7 3700U позволяет редактировать видео на 29% быстрее, чем Core i7-8550U, а чип AMD Ryzen 5 3500U справляется с загрузкой сайтов на 14% быстрее, чем Intel Core i5-8250U. С подробными характеристиками новых мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 и Athlon 300 можно ознакомиться в следующей таблице.
|Модель
|Ядра/Потоки
|TDP
|Частота
повышенная/базовая
|Radeon Graphics
|Ядра GPU
|Максимальная
частота GPU
|Кэш L2+L3
|AMD Ryzen 7 3750H
|4/8
|35 Вт
|4,0/2,3 ГГц
|Vega
|10
|1400 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 7 3700U
|4/8
|15 Вт
|4,0/2,3 ГГц
|Vega
|10
|1400 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 5 3550H
|4/8
|35 Вт
|3,7/2,1 ГГц
|Vega
|8
|1200 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 5 3500U
|4/8
|15 Вт
|3,7/2,1 ГГц
|Vega
|8
|1200 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 3 3300U
|4/4
|15 Вт
|3,5/2,1 ГГц
|Vega
|6
|1200 МГц
|6 МБ
|AMD Ryzen 3 3200U
|2/4
|15 Вт
|3,5/2,6 ГГц
|Vega
|3
|1200 МГц
|5 МБ
|AMD Athlon 300U
|2/4
|15 Вт
|3,3/2,4 ГГц
|Vega
|3
|1000 МГц
|5 МБ
Готовые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 3000 и AMD Athlon 300 на базе архитектуры Zen 3 поступят на рынок в первом квартале 2019 года. Дополнительно отмечается, что, начиная с первого квартала 2019 года, AMD намерена предлагать на своём сайте регулярные обновления ПО Radeon Software Adrenalin для всех процессоров Ryzen с GPU Radeon Vega. Это обеспечит своевременную поддержку новых игр и функций, а также повышение производительности и стабильности.
AMD также анонсировала мобильные процессоры AMD A-Series седьмого поколения, которые позволят создавать производительные и экономичные ноутбуки Chromebook. Новые чипы обладают рядом преимуществ по сравнению с конкурирующими решениями. Например, чип AMD A6-9220C обеспечивает прирост производительности в серфинге на 23%, при редактировании фотографий на 42% и 3,2-кратный прирост производительности при работе с электронной почтой по сравнению с Intel Pentium N4200. В то же врем обеспечивается прирост производительности на 24% при работе с веб-приложениями, на 74% — при работе с офисными приложениями и на 43% — при веб-гейминге по сравнению с Celeron N3350. Подробные технические характеристики мобильных процессоров AMD A-Series седьмого поколения представлены в следующей таблице.
|Модель
|Ядра/Потоки
|TDP
|Частота
повышенная/базовая
|Radeon Graphics
|Ядра GPU/Шейдеры
|Максимальная
частота GPU
|Кэш L2
|AMD A6-9220C
|2/2
|6 Вт
|2,7/1,8 ГГц
|R5 Series
|3/192
(GCN 1.2)
|720 МГц
|1 МБ
|AMD A4-9120C
|2/2
|6 Вт
|2,4/1,6 ГГц
|R4 Series
|3/192
(GCN 1.2)
|600 МГц
|1 МБ
Устройства Chromebook от Acer и HP поступят на рынок на протяжении 2019 года.
Источник: AMD