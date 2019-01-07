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AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen, Athlon и A-Series для ноутбуков всех сегментов рынка
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AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen, Athlon и A-Series для ноутбуков всех сегментов рынка

AMD анонсировала мобильные процессоры Ryzen, Athlon и A-Series для ноутбуков всех сегментов рынка

Накануне открытия выставки CES 2019 компания AMD анонсировала линейку мобильных процессоров модельного ряда 2019 года. Причём, одновременно анонсированы разные серии чипов для ноутбуков всех сегментов.

Так, для ультратонких и игровых ноутбуков предназначена линейка мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 второго поколения. Для сегмента массовых ноутбуков – серия AMD Athlon 300, а для устройств Chromebook – серия AMD A-Series седьмого поколения.

Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 3000 изготавливаются по нормам 12-нанометрового технологического процесса и содержат интегрированное графическое решение Radeon Vega. Они обладают высокой производительностью для плавного запуска игр и обеспечения стриминга потока видео 4K HDR. При этом чипы являются достаточно экономичными и позволяют ноутбукам на их основе работать до 10 часов в режиме воспроизведения видео. Как отмечает производитель, процессор AMD Ryzen 7 3700U позволяет редактировать видео на 29% быстрее, чем Core i7-8550U, а чип AMD Ryzen 5 3500U справляется с загрузкой сайтов на 14% быстрее, чем Intel Core i5-8250U. С подробными характеристиками новых мобильных процессоров AMD Ryzen 3000 и Athlon 300 можно ознакомиться в следующей таблице.

МодельЯдра/ПотокиTDPЧастота
повышенная/базовая		Radeon GraphicsЯдра GPUМаксимальная
частота GPU		Кэш L2+L3
AMD Ryzen 7 3750H4/835 Вт4,0/2,3 ГГцVega101400 МГц6 МБ
AMD Ryzen 7 3700U4/815 Вт4,0/2,3 ГГцVega101400 МГц6 МБ
AMD Ryzen 5 3550H4/835 Вт3,7/2,1 ГГцVega81200 МГц6 МБ
AMD Ryzen 5 3500U4/815 Вт3,7/2,1 ГГцVega81200 МГц6 МБ
AMD Ryzen 3 3300U4/415 Вт3,5/2,1 ГГцVega61200 МГц6 МБ
AMD Ryzen 3 3200U2/415 Вт3,5/2,6 ГГцVega31200 МГц5 МБ
AMD Athlon 300U2/415 Вт3,3/2,4 ГГцVega31000 МГц5 МБ

Готовые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 3000 и AMD Athlon 300 на базе архитектуры Zen 3 поступят на рынок в первом квартале 2019 года. Дополнительно отмечается, что, начиная с первого квартала 2019 года, AMD намерена предлагать на своём сайте регулярные обновления ПО Radeon Software Adrenalin для всех процессоров Ryzen с GPU Radeon Vega. Это обеспечит своевременную поддержку новых игр и функций, а также повышение производительности и стабильности.

AMD также анонсировала мобильные процессоры AMD A-Series седьмого поколения, которые позволят создавать производительные и экономичные ноутбуки Chromebook. Новые чипы обладают рядом преимуществ по сравнению с конкурирующими решениями. Например, чип AMD A6-9220C обеспечивает прирост производительности в серфинге на 23%, при редактировании фотографий на 42% и 3,2-кратный прирост производительности при работе с электронной почтой по сравнению с Intel Pentium N4200. В то же врем обеспечивается прирост производительности на 24% при работе с веб-приложениями, на 74% — при работе с офисными приложениями и на 43% — при веб-гейминге  по сравнению с Celeron N3350. Подробные технические характеристики мобильных процессоров AMD A-Series седьмого поколения представлены в следующей таблице.

МодельЯдра/ПотокиTDPЧастота
повышенная/базовая		Radeon GraphicsЯдра GPU/ШейдерыМаксимальная
частота GPU		Кэш L2
AMD A6-9220C2/26 Вт2,7/1,8 ГГцR5 Series3/192
(GCN 1.2)		720 МГц1 МБ
AMD A4-9120C2/26 Вт2,4/1,6 ГГцR4 Series3/192
(GCN 1.2)		600 МГц1 МБ

Устройства Chromebook от Acer и HP поступят на рынок на протяжении 2019 года.

Источник: AMD

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