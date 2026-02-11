"Мы больше не биткоин-компания": пионер майнинга Bitfarms окончательно перешла в ИИ, ее акции сразу взлетели на 17%

Компания Bitfarms — один из крупнейших майнеров биткоина — завершила переход от майнинга к ИИ-инфраструктуре. Она переносит материнскую структуру в штат Делавэр и выходит на Nasdaq и TSX под новым тикером.





Bitfarms также закрывает свою долговую линию с Macquarie и оставляет сотни миллионов долларов ликвидности для финансирования текущих проектов по развитию ИИ-датацентров. Активы Bitfarms возобновили подъем в пятницу после того, как компания объявила о намерении сменить юрисдикцию на США и провести ребрендинг. Руководство описало это как финальный шаг в переходе от майнинга биткоина до инфраструктуры для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). Генеральный директор Бен Ганьйон охарактеризовал компанию как разработчика и оператора инфраструктуры, обслуживающей будущий спрос на AI и вычислительные мощности.

«Мы больше не биткоин-компания», — заявил он.

Этот переход является частью нескольких шагов в течение последнего года, направленных на изменение позиционирования компании. В январе Bitfarms согласилась продать свою последнюю операцию в Латинской Америке — в Парагвае — за сумму до $30 млн, оставив свой энергетический портфель полностью сосредоточенным в Северной Америке, поскольку компания делает ставку на ИИ-ориентированные проекты датацентров. Акции Bitfarms (NASDAQ: BITF) в минувшее воскресенье выросли примерно на 17% до около $2 после падения до примерно $1,70 в четверг на фоне продолжающейся распродажи на крипторынке, который только за последнюю неделю сократил общую рыночную капитализацию примерно на $750 млрд.

Совет директоров одобрил план переноса материнской компании из Канады в Делавэр, при условии одобрения акционеров и бирж. Акционеры Bitfarms проголосуют за эту сделку на собрании, запланированном на 20 марта, а завершение транзакции ожидается около 1 апреля. В рамках сделки каждая акция Bitfarms будет обменяна 1:1 на акции новой американской материнской компании, которая ожидается к торгам на Nasdaq и Торонтской фондовой бирже под тикером KEEL.

Bitfarms также сообщила, что направила уведомление о полном погашении задолженности по кредитной линии на $300 млн от подразделения Macquarie Group. По состоянию на начало февраля около $100 млн было использовано из этой линии. После учета $50 млн ограниченных средств, компания ожидает, что чистая ликвидность уменьшится примерно на $50 млн. По состоянию на 5 февраля Bitfarms сообщала о примерно $698 млн чистой ликвидности, которая в основном состоит из неограниченных денежных средств и частично из биткоинов.





Источник: The Block