Крупнейшие майнеры Bitcoin в США вследствие недавнего обвала криптовалют потеряли более $1 млрд и вынуждены продавать ранее накопленные активы

Три публично торгуемые компании по добыче биткойнов в США совокупно потеряли более $1 млрд по итогам второго квартала 2022 года. Это стало следствием обвала цен на криптовалюту.

В частности, чистые убытки компании Core Scientific Inc. составили $862 млн, Marathon Digital Holdings Inc. – $192 млн, Riot Blockchain Inc. – $366 млн. Другие крупные майнеры, такие, как Bitfarms Ltd. и Greenidge Generation Holdings Inc. также были вынуждены уценить свои активы после почти 60-процентного падения цены Bitcoin в течение квартала.

Во втором квартале майнерам пришлось отказаться от политики хранения биткойнов и продавать монеты, поскольку они были вынуждены выплачивать долги и покрывать операционные расходы. Такую же тактику поведения им приходится использовать и в третьем квартале.

«Публично торгуемые майнеры по-прежнему сбрасывают свои активы в биткойнах с большей скоростью, чем производят их», — написал аналитик Arcane Crypto Джаранд Меллеруд. «В июле публичные майнеры продали 6200 монет, что сделало июль вторым по величине месяцем продаж BTC в 2022 году».

По словам Меллеруда, крупнейшие публичные майнеры продали в июне 14600 монет, а добыли лишь 3900 монет. Добытых монет не хватает для обеспечения деятельности, потому приходится продавать накопленные ранее активы. Core Scientific продала почти 80% своих монет для покрытия операционных расходов и финансирования расширения в июне. В том же месяце Bitfarms продала почти половину своих активов, чтобы выплатить кредит в размере $100 млн. Также майнерам приходится брать новые кредиты и продавать оборудование, чтобы оставаться на плаву.

Убытки фиксируют не только майнеры, но и криптобиржи. Так, В прошлом квартале крупнейшая криптобиржа США Coinbase Global Inc. получила чистый убыток в сумме $1,1 млрд, а MicroStrategy Inc. – $1 млрд.

Источник: bloomberg