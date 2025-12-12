Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ

Luxor, инфраструктурная компания, ориентированная на BTC-майнинг, расширила свой аппаратный бизнес в сегменты GPU, серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования, чтобы поддержать биткоин-майнеров, которые строят инфраструктуру для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Компания усиливает свои возможности в закупках, логистике и финансировании, чтобы помочь майнерам быстро развертывать ускоренные вычислительные мощности. Luxor заявила, что выходит на рынок ИИ и HPC, расширяя свои возможности в сфере поставок, логистики и финансирования за пределы ASIC-оборудования — до GPU и серверов для ИИ.

Шаг совпадает с периодом, когда все больше майнинговых компаний диверсифицируют деятельность и переходят к обслуживанию разрастающегося сектора ИИ. В заявлении для компания отметила, что целью такого смещения фокуса является преодоление ключевого ограничения — физического дефицита развернутых вычислительных мощностей, который сдерживает развитие ИИ. Luxor сообщила, что с момента своего основания закупила ASIC-оборудования для биткоин-майнеров на более чем $750 млн и планирует применить этот опыт в сфере закупок GPU и серверов.

«Мы работаем на пересечении вычислений, энергетики и инфраструктуры. Luxor понимает взаимодействие этих секторов и расширяется, чтобы поддержать многомиллиардные планы клиентов по развертыванию мощностей», — отметила руководитель направления Hardware & Software Лорен Лин.

Для поддержки масштабных развертываний компания выстроила логистическую сеть, включающую склады с налоговыми преимуществами в Монтане и Делавэре. Расширение предусматривает комплексные решения по поставке, инсталляции и созданию площадок для колокации нового, восстановленного и бывшего в употреблении оборудования через прямые отношения с крупными производителями и дистрибьюторами, включая Dell, HPE, Lenovo и PNY.

Luxor приводит данные, что глобальная сеть биткоин-майнинга в настоящее время охватывает почти 20 ГВт развернутой дата-центровой инфраструктуры, с потенциалом расширения еще на 10 ГВт, 35-40% из которых приходится на США. По мере того как майнинговые компании конвертируют часть этих мощностей в хостинг инфраструктуры ИИ и HPC, Luxor адаптирует свои продукты и сервисы для поддержки этого перехода.

На данный момент Luxor остается единственным майнинговым пулом с интегрированными возможностями финансирования и хеджирования, что позволяет майнерам использовать хешрейт для привлечения капитала на закупку GPU. Компания также организовывает дополнительное финансирование — в том числе по модели sale-leaseback — через сеть партнеров, а ее маркетплейс облачных вычислений Tenki позволяет операторам монетизировать вычислительные мощности сразу после развертывания.

