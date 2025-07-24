Минцифры 2.0: Кабмин назначил сразу пять новых заместителей Федорова — что о них известно?

Минцифры представило новый состав топ-менеджмента, в который среди прочих вошел экс-глава IТ-компании EPAM Digital Виталий Балашов.

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Согласно назначению правительства, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров получил сразу пять новых заместителей, где большинство уже работали в ведомстве, пройдя путь от менеджеров до руководителей направлений и в конце концов топовых должностей.

Новый состав заместителей главы Минцифры

Валерия Коваль — заместитель Министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн-персонализированных сервисов.

В команде с самого начала создания Минцифры. До этого работала экспертом по цифровизации в государственном агентстве по вопросам электронного управления. Теперь будет отвечать за развитие цифровых и административных услуг.

Станислав Прибитько — заместитель Министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры.

В Минцифре с 2020 года. Начинал как начальник отдела развития мобильной связи, впоследствии возглавил департамент электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Теперь отвечает за развитие цифровой инфраструктуры. В его фокусе — устойчивая мобильная связь и интернет.

Зоряна Стецюк — заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры.

В команде Минцифры с 2019 года — начинала как государственный эксперт по реинжинирингу процессов. Теперь отвечает за развитие GovTech-направления — цифровизацию всех органов власти, развитие современных электронных реестров и системное взаимодействие с CDTO.

Виталий Балашов — заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным технологиям.

Присоединился к команде после многих лет работы в айти-сфере. Согласно DOU, ранее работал в EPAM Digital и Digital Forensics Corporation. Сейчас совмещает военную службу с ролью техника-программиста в финуправлении Генштаба ВСУ.

В Минцифры будет отвечать за кибербезопасность и развитие облачных технологий.

Наталья Деникеева — заместитель по цифровой экономике.

В команде Минцифры уже более 5 лет. Начинала как руководитель отдела. Теперь отвечает за проекты по развитию цифровой экономики — от Дія.City и CodeUA до поддержки стартапов и инновационного бизнеса, а также за цифровизацию и формирование политики в сфере игорного бизнеса.

Текущие заместители, Алексей Вискуб и Александр Борняков, продолжают работать на своих должностях.

Сам Федоров назвал эти изменения «началом трансформации в Минцифры 2.0»:

«Цели становятся более амбициозными, их количество растет. Новые кадровые назначения — путь к эффективности благодаря новой миссии, видению, HR-стратегии, ценностям и изменениям организационной структуры. Мы даем каждому возможность реализовать свой потенциал, расти профессионально и брать ответственность. Это уже работает на всех уровнях — произошли 70+ других кадровых изменений в команде. Специалисты вырастают в менеджеров и руководителей проектов, а директора департаментов — до заместителей министра. Особенно приятно, что эти изменения способствуют также развитию женского лидерства в правительстве».

Новые назначения продолжают правительственные «обновления», начатые на прошлой неделе. Тогда, напомним, Федорова назначили первым вице-премьер-министром, а главой Кабмина стала Юлия Свириденко

Ранее сайт AIN рассказывал, что в Минцифры появится новый консультативный орган — Advisory Board, в который войдут заместители министра, советники по обороне, цифровой экономике, телекому, образованию и e-сервисам.