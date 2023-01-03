Минцифры и eQualitie передали провайдерам батареи SBL – они будут поддерживать работу сетей до 12 часов после отключения света

Министерство цифровой трансформации сообщило о помощи, предоставленной украинским интернет-провайдерам. Минцифра вместе с организацией eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Такие батареи предназначены для обеспечения бесперебойной работы оборудования провайдеров при выключении электроснабжения. Благодаря батареям SBL провайдеры смогут предоставлять услуги ещё в течение 10-12 часов после отключения света.

«Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости», — отмечает пресс-служба Минцифры.

Согласно имеющейся информации, батареи получили 29 интернет-провайдеров из всех областей Украины. В основном это провайдеры из Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Отмечается, что именно эти регионы испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.