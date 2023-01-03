Новости

Минцифры и eQualitie передали провайдерам батареи SBL – они будут поддерживать работу сетей до 12 часов после отключения света

Минцифры и eQualitie передали провайдерам батареи SBL – они будут поддерживать работу сетей до 12 часов после отключения света

Министерство цифровой трансформации сообщило о помощи, предоставленной украинским интернет-провайдерам. Минцифра вместе с организацией eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL.

Помогаем

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Минцифры и eQualitie передали провайдерам батареи SBL – они будут поддерживать работу сетей до 12 часов после отключения света

Такие батареи предназначены для обеспечения бесперебойной работы оборудования провайдеров при выключении электроснабжения. Благодаря батареям SBL провайдеры смогут предоставлять услуги ещё в течение 10-12 часов после отключения света.

«Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости», — отмечает пресс-служба Минцифры.

Согласно имеющейся информации, батареи получили 29 интернет-провайдеров из всех областей Украины. В основном это провайдеры из Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Отмечается, что именно эти регионы испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить