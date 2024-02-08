Минцифры и Минобороны готовят электронный военный билет, но не в «Дії» ─ Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в одном из недавних интервью затронул тему цифровизации сервисов для военных и военнообязанных.

Он отметил, что Минцифры вместе с Министерством обороны совместно работают над введением электронного военного билета. Хотя «теоретически» это может быть военный билет в «Дії», поскольку для этого есть определенная логика, вероятнее всего, его там не будет. Федоров сказал, что сейчас над этим проектом работают отдельно.

Он не стал делиться подробностями, поскольку не хотел ничего лишнего «спойлерить». В настоящее время вопрос еще прорабатывается. К тому же, по его мнению, «будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении».

Вместе с тем Михаил Федоров сказал, что электронный военный билет не будет в «Дії». Также в «Дії» не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны.

«Повесток в «Дії» не будет тоже», ─ в очередной раз подчеркнул Михаил Федоров.

Источник: forbes