Минюст США готовит антимонопольный иск к Google – самый крупный со времен противостояния с Microsoft 25 лет назад

25 лет назад правительственные юристы обвинили Microsoft в незаконном подавлении конкуренции, а в настоящее время в зале суда оказалась Google.

Минюст США снова попытается обуздать одну из самых мощных компаний в мире технологий, которая, по их мнению, стала монополистом среди поисковиков. Сравнения с Microsoft будут громкими – не в последнюю очередь потому, что сам департамент представил дело Google как попытку распространить правила, установленные в этом деле, на последнее поколение технологических гигантов.

«Если Google победит, ее бизнес-модель не изменится — и дело будет особенно положительным для других технологических компаний, которые сталкиваются с антимонопольными исками», — говорит Пол Галлант, аналитик фондового рынка Cowen в Вашингтоне.

Тем временем для администрации Байдена это дело знаменует собой первое испытание ее перехода к более жесткой антимонопольной позиции против Big Tech.

«К лучшему это или к худшему, это испытание сформирует мнение о том, смогут ли руководители агентств успешно противостоять великому технологическому Голиафу», — сказал Майкл Керриер, профессор права в Университете Ратгерса.

Это особенно важный момент для Джонатана Кантера, руководителя антимонопольного подразделения Министерства юстиции. Хотя он и унаследовал дело, но никогда не скрывал своих амбиций укротить Big Tech. В прошлом году Кантер сказал Financial Times, что технологии – это «новая нефть» и что правительство должно убедиться, что «закон и программа правоприменения откалиброваны в соответствии с реалиями». Министерство юстиции возбудило второе дело против Google из-за ее рекламной практики в январе.

Участие Кантера также принесло личное преимущество судебному противостоянию. Он заработал себе имя по громким технологическим делам, в частности представляя Microsoft, Yelp и другие компании против Google. В 2021 году поисковая компания призвала расследовать, не следует ли его отстранить от судебных процессов против нее.

Чем схожи дела Google и Microsoft

Жалоба Министерства юстиции против Google, поданная еще в 2020 году, содержит параллели с делом Microsoft. Она включает серию сделок, заключенных компанией, гарантирующих, что ее поисковая система будет заметна, когда пользователи включают свой смартфон или открывают браузер. По словам юристов, эти контракты незаконно исключают конкурентов, сравнивая их с контрактами, которые Microsoft подписала с производителями ПК для продвижения браузера Internet Explorer и разгрома Netscape.

Центральным в деле будет вопрос о том, сможет ли Минюст доказать, что контракты Google исключают конкурентов. В деле упоминается сделка с Apple, которая делает поисковую систему Google стандартной на устройствах производителя iPhone, что приносит миллиарды долларов в год. Дело также касается ряда контрактов с производителями смартфонов и компаниями мобильной связи, поддерживающими операционную систему Android и обеспечивающими первоочередной поиск через Google.

Google говорит, что в отличие от контрактов, которые Microsoft навязывала производителям компьютеров для обеспечения использования своего браузера, форму ее соглашений в основном определяли такие компании, как Apple, разрабатывавшие собственные пользовательские интерфейсы и разрешавшие другим компаниям, кроме Google, участвовать в торгах. Кроме того, во многих случаях сделки не были эксклюзивными, что позволяло производителям мобильных телефонов и другим предоставлять разную степень заметности другим поисковым системам.

Сама Google сравнивает свои контракты со сделками, которые заключают пищевые компании, чтобы получить заметное место на полках супермаркетов, делая их обычной частью коммерческой жизни.

Между тем, чтобы доказать, что соглашения исключительны, Министерство юстиции должно вызвать свидетелей из компаний, с которыми они были заключены. Apple проиграла попытку предотвратить вызов для показаний трех топ-менеджеров, в том числе Эдди Кью, руководителя отдела услуг. Ожидается, что появятся и другие технические руководители, в частности, генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Google также утверждает, что в отличие от дела Microsoft современным пользователям смартфонов гораздо проще переключиться на другую поисковую систему, чем пользователям ПК перейти на браузер Netscape. Со своей стороны, ожидается, что Министерство юстиции пригласит экспертов по поведению, чтобы показать, что мало кто из пользователей смартфонов когда-нибудь думает изменить настройки по умолчанию на своих телефонах, фактически исключая поисковых конкурентов Google.

Что интересно – за некоторое время до Microsoft в большом антимонопольном деле фигурировала IBM (фактически Минюст каждые 20-25 лет берется за кого-то из бигтеха). В то же время, доминирование Google в поисковой и онлайн-рекламе сосуществует с мощностью других цифровых гигантов, таких как Apple, Amazon, Meta и Microsoft, возрождающейся с появлением AI Bing.

Что дальше

Если суд вынесет решение против Google, компания может столкнуться с финансовыми штрафами, санкциями или другими средствами правовой защиты. Это также может нанести ущерб Mozilla, Apple и другим компаниям, получающим значительные платежи от поискового гиганта.

Ожидается, что судебное разбирательство будет длиться около 4 месяцев (половина для определения ответственности и половина для определения средства правовой защиты). Тогда любое решение можно обжаловать – Microsoft, к примеру, потерпела поражение в суде, и судья приказал разделить компанию на две части, но через год она в значительной степени отменила этот проигрыш после апелляции.

Источник: Financial Times, Axios