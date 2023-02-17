Microsoft повысит цены на API поисковика Bing в 3,5-10 раз с 1 мая 2023 года

Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT более $10 млрд и, похоже, сейчас ищет способы как можно скорее возместить эти средства. В частности, и масштабным повышением цен на API Bing — поисковика, который недавно интегрировал с ИИ чат-ботом.

Организации и разработчики могут использовать API Bing в своих продуктах для получения данных из поисковика — например, так делает DuckDuckgo, которая полагается на информацию Bing, когда пользователи осуществляют поиск через ее систему.

С 1 мая 2023 года цены на API Bing вырастут на всех рынках. Microsoft объясняет, что «новая модель ценообразования точнее отражает инвестиции в технологии, которые Bing продолжает делать для улучшения поиска». Недавно корпорация начала интегрировать ИИ-инструменты OpenAI в собственные продукты. Кроме Bing, позже в этом году обновления ожидаются в браузере Edge и Microsoft Office.

В сообщении Microsoft перечисляет различные экземпляры, транзакции, функции, а также текущую и новую цену. Единственное предложение, которого не коснулись изменения стоимости — бесплатный экземпляр, ограниченный 1000 транзакциями в месяц для всех основных функций Bing (поиск новостей и изображений, веб-поиск, а также автоматические предложения и проверка орфографии).

Стоимость экземпляра S1, например, поднимется с $7 за 1000 транзакций до $25 за 1000 транзакций. Цена экземпляра S2 вырастет с $3 за 1000 транзакций до $15, а цена Bing Statistics Add-in — с $1 за 1000 транзакций до $10 за 1000 транзакций.

Ценообразование Bing API с большими языковыми моделями, включая ChatGPT, начинается с $28 за 1000 транзакций для менее 1 миллиона запросов в день и достигает $200 долларов за 1000 транзакций для более 1 миллиона запросов в день.

Непонятно, как повлияют изменения на сторонние поисковики, такие как DuckDuckGo. Крупные организации могут заключать специальные соглашения с корпорацией по использованию поисковых API. Разработчиков, не имеющих индивидуальных сделок, такое значительное изменение вряд ли устроит. Компании, конечно, могут перейти на другой поисковый API, но это далеко не идеальный вариант, поскольку результаты поиска могут измениться.

Лишь несколько поисковиков возлагаются на собственные базы данных и сканеры. Brave Search, например, использует собственную технологию поиска, что делает его независимым от Bing или Google, основных поставщиков API. Чего нельзя сказать о DuckDuckgo, Startpage, Neeva и других.

Источник: ghacks