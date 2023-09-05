«‎Чандраян-3» впал в спячку — менее чем за две недели на Луне модуль завершил основную научную программу

Луноход и посадочный модуль Чандраян-3 (Chandrayaan-3) перевели в спящий режим – оба аппарата выполнили свою основную цель и готовятся к затяжной двухнедельной лунной ночи. Индийская организация космических исследований (ISRO) надеется, что миссия все еще сможет «проснуться», когда Солнце снова взойдет над южным полюсом Луны.

Миссия Чандраян-3 – это первая успешная попытка Индии совершить посадку на Луне и первая в мире успешная посадка аппарата на южном полюсе Луны. Луноход и посадочный модуль потратили менее двух недель на исследование перспективной области, где могут существовать залежи замерзшей воды в постоянно затененных кратерах.

В воскресенье, 2 сентября, ISRO объявила, что марсоход Прагьян (Pragyan) выполнил все свои задачи и был «переведен в режим сна» с выключенными научными приборами.

«Солнечная панель ориентирована на получение света на следующем восходе солнца», — говорится в сообщении ISRO.

Посадочный модуль Викрам (Vikram), который доставил Прагьян на поверхность Луны и провел собственную научную кампанию, последовал его примеру в понедельник, 4 сентября.

«Викрам уснет рядом с Прагьяном, когда солнечная энергия иссякнет, а батарея разрядится. Надеемся на их пробуждение примерно 22 сентября 2023 года», — добавили в ISRO.

Непосредственно перед тем, как перейти в режим сна, посадочный модуль совершил короткий «скачок», ненадолго запустив двигатели, чтобы переместиться примерно на 40 сантиметров ближе к уже спавшему марсоходу Прагьян. Этот скачок можно рассматривать как испытание для предстоящей миссии по возвращению образцов на Землю, которая должна будет запуститься с поверхности Луны.

Миссия Чандраян-3 высадилась на Луне в среду, 23 августа. Через день марсоход Прагьян вышел из посадочного модуля и с тех пор преодолел более 100 метров. Ученые ISRO уже получили разные измерения, включая химический анализ поверхности, профиль температуры верхних 10 см поверхностного реголита и измерение разреженной плазмы над поверхностью Луны.

Сейчас только четырем странам удалось совершить успешную посадку на Луне – США, СССР, Китаю и Индии. Попытка россии, которая состоялась за три дня до высадки Чандраян-3, была неудачной – миссия Луна-25 врезалась в поверхность после неудачного орбитального маневра, а в начале года космический корабль Hakuto-R японской компании ispace столкнулся с кратером во время спуска.

В будущем миссия NASA Artemis 3 намерена приземлиться в южном полярном регионе Луны с людьми-астронавтами, которые высадятся на природном спутнике Земли впервые после последней миссии Apollo в 1972 году. Залежи воды в постоянно затененных кратерах делают эту территорию удобной для обустройства лунной базы, поскольку их можно добывать и использовать для питья, а также для производства кислорода для астронавтов, что значительно снизило бы затраты на содержание базы.

Источник: Space