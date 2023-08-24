«Чандраян-3» уже на Луне – рассматриваем первые фото ровера Прагьян с Южного полюса природного спутника Земли

23 августа индийская миссия «Чандраян-3» успешно спустилась к поверхности Луны и стала первым аппаратом у Южного полюса природного спутника Земли.

Индийская организация космических исследований (ISRO) поделилась первыми изображениями, сделанными примерно через 4 часа после плавного снижения миссии.

Первая галерея включает четыре изображения, снятых камерой миссии при приближении к поверхности Луны, а опубликованные позже снимки демонстрируют место приземления, включая часть «ноги» космического корабля и ее тени.

Chandrayaan-3 Mission: Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖! The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon ! More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/ijeQW27zaM — RAJPUT × YADAV 🚩 (@UniqueW06346321) August 24, 2023

«Линия связи установлена между посадочным аппаратом Ch-3 и MOX-ISTRAC Бенгалуру», — говорится в сообщении ISRO на X. «Чандраян-3 выбрал относительно ровную область на лунной поверхности», — добавило агентство в следующем сообщении.

Эта посадка сделала Индию лишь четвертой страной в истории, успешно выведшей космический корабль на поверхность Луны — после США, бывшего Советского Союза и Китая. «Чандраян-3» также стал первым космическим аппаратом в истории, который приземлился у южного полюса Луны – региона, привлекающего сейчас внимание ученых и космических агентств со всего мира.

Ученые считают, что постоянно затененные полярные кратеры в этой области содержат водяной лед, который можно извлечь и использовать для поддержания постоянного присутствия человека на природном спутнике Земли. Кроме того, эти лунные кратеры могут быть использованы для создания телескопов следующего поколения, которые позволят астрономам заглядывать дальше, чем сегодня.

Прибывший на борту миссии небольшой луноход Прагьян вскоре начнет развертывание – так что ожидаем еще больше фото из региона. Впрочем, время работы может быть ограничено двумя неделями, поскольку батареи транспортных средств вряд ли дольше выдержат затяжную лунную ночь.

«Чандраян-3» – это вторая попытка Индии совершить посадку у южного полюса Луны. Предыдущая попытка в сентябре 2019-го потерпела неудачу из-за программного сбоя.

Страна торжествовала лишь через три дня после того, как россия «проспала» попытку приземлить свой космический аппарат на Луне впервые за 47 лет.