«Чандраян-3» уже на Луне – рассматриваем первые фото ровера Прагьян с Южного полюса природного спутника Земли

23 августа индийская миссия «Чандраян-3» успешно спустилась к поверхности Луны и стала первым аппаратом у Южного полюса природного спутника Земли.

Индийская организация космических исследований (ISRO) поделилась первыми изображениями, сделанными примерно через 4 часа после плавного снижения миссии.

Первая галерея включает четыре изображения, снятых камерой миссии при приближении к поверхности Луны, а опубликованные позже снимки демонстрируют место приземления, включая часть «ноги» космического корабля и ее тени.

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 ROVER:

